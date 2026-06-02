Нова ера: США можуть розширити ядерну присутність у Європі, – FT

Сполучені Штати обговорюють можливість розміщення додаткових ядерних боєголовок на території Європи. Це має стати сигналом союзникам про збереження гарантій безпеки попри можливе скорочення військової підтримки.

Додаткові ядерні боєголовки розмістять за межами п'яти країн, які вже беруть участь у ядерній програмі США. Про це пише Financial Times.

Чому США ведуть переговори про розміщення додаткової ядерної зброї на території Європи?

Сполучені Штати не виключають варіант розширення розміщення ядерної зброї на території Європи. Мета ініціативи – посилити гарантії безпеки для союзників на тлі дискусій щодо майбутнього рівня американської військової присутності в регіоні.

Американські посадовці допускають розгортання додаткових ядерних боєголовок поза межами п'яти країн, які вже беруть участь у програмі Nuclear Sharing – Німеччини, Бельгії, Італії, Нідерландів і Туреччини. Також ядерна зброя США розміщена у Великій Британії.

За даними видання, консультації відбуваються на тлі занепокоєння європейських союзників щодо можливого скорочення американської військової підтримки та часткового виведення військ. У межах обговорень також розглядається розширення використання літаків подвійного призначення, здатних нести як звичайне, так і ядерне озброєння.

Окремо зазначається, що країни східного флангу НАТО, зокрема Польща та держави Балтії, висловлювали зацікавленість у розміщенні таких можливостей на своїй території. Найбільшу активність у цьому питанні демонструють держави, що розташовані ближче до кордонів Росії.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Росія дедалі активніше працює над розробкою ядерної зброї, що викликає занепокоєння у різних країн світу. Зокрема, в матеріалі Tagesschau, йдеться, що росіяни можуть розмістити ядерні ракети на морському дні. Цим намаганням присвячений секретний проєкт "Скіф". Також у межах проєкту діє судно "Звездочка".

До слова, Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що у разі застосування Росією ядерної зброї Альянс дасть "руйнівну відповідь", не виключаючи ядерного удару у відповідь. Військовий експерт Павло Нарожний пояснив для 24 Каналу, що навіть один ядерний боєзаряд здатний повністю знищити велике місто або зробити його непридатним для життя через радіаційне забруднення. Він наголосив, що в такому випадку НАТО не обмежиться політичними заявами, а застосує наявні ядерні засоби стримування, зокрема потенціал Франції та інших країн Альянсу.