Про це йдеться в матеріалі Tagesschau.

Дивіться також "Інших варіантів немає": якою може бути відповідь НАТО на ядерну атаку Росії

Що відомо про російський проєкт "Скіф"?

Німецькі телеканали WDR та NDR дослідили деталі. Для цього вони аналізували супутникові знімки, вивчали російські наукові бази даних та історичні документи, а також спілкувалися з військовослужбовцями й експертами.

Росія, можливо, роками працювала над розгортанням балістичних ракет в океані, використовуючи раніше невідомі методи. Це створило б значний виклик для НАТО у разі війни, оскільки ці пускові установки, приховані на морському дні, було б надзвичайно важко виявити та уразити,

– мовиться в статті.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Швидше за все, ворог хоче розмістити ракети, здатні нести ядерні боєголовки, у спеціально розроблених шахтах або контейнерах на морському дні – іноді на глибині кількох сотень метрів.

Джерела НАТО припустили: для розгортання ракетних шахт будуть використані транспортне судно "Звездочка" та, ймовірно, спеціальний підводний човен "Саров".

За даними НАТО, для згаданого проєкту було розроблено ракету під назвою "Скіф", яка, як вважають, є модифікованою версією ракети "Сінева", якою досі озброєні переважно російські підводні човни. Ракети "Скіф", які можуть запускатися з морського дна, мають дальність польоту до кількох тисяч кілометрів. Перші випробування, як повідомляється, відбулися вже кілька років тому,

– сказано в статті.

Довідка. Порт приписки "Звездочки" – Сєвєродвінськ. Це спеціальне судно, побудоване для російських збройних сил, яке за допомогою підйомних кранів і вантажних рамп переправляє важку техніку у відкритому морі, в тому числі в крижаних водах Північного моря.

Показуємо Сєвєродвінськ на карті Росії

А взагалі реально розмістити ядерні ракети на дні моря, що це дає?

На думку Хельге Адріанса, військово-морського офіцера та науковця Німецького інституту міжнародних справ та питань безпеки, росіяни хочуть зменшити залежність від дуже складних і дорогих платформ, як-от підводні човни чи великі крейсери. Так можна заощадити на підводних човнах та їхньому персоналі.

А нейтралізувати ракетні шахти на морському дні було би дуже дорого. Тож Росія могла би підтримувати свій ядерний потенціал стримування навіть за обмежених фінансових ресурсів.

Утім, росіянам доведеться боротися з океанськими течіями та замуленням шахт. Також будуть труднощі з передачею даних. Можливо, вони і не зможуть широко розгорнути свою нову технологію.

Хтось уже робив щось подібне?

Під час холодної війни США міркували над можливістю розмістити ракети на дні моря, але не реалізували цю ідею.

Цікаво, що в 1971 році було укладено так званий договір про морське дно, який підписали СРСР і США. Його офіційна назва – Договір про заборону розміщення ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення на морському дні та під поверхнею моря.

Угода залишається чинною. Проте вона забороняє розгортання ядерної зброї лише в міжнародних водах, а не у власних прибережних районах. Ракета "Скіф" призначена для розміщення в російських водах.