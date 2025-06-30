Я нічого не пропоную Ірану, оскільки ми знищили його ядерні об'єкти, – Трамп
- Дональд Трамп заявив, що США знищили іранські ядерні об'єкти, і він не веде переговори з Іраном.
- Трамп зазначив, що готовий зняти санкції з Ірану, якщо вони будуть мирними і не завдаватимуть шкоди.
- ЗМІ повідомляють про політику США "батога і пряника" для повернення Ірану до переговорів, хоча заява Трампа суперечить цим оцінкам.
Президент США Дональд Трамп зробив заяву стосовно подальших переговорів з Іраном. Він знову повторив тезу про повне знищення іранських ядерних об'єктів.
Факт знищення іранської ядерної програми є сумнівним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Дональда Трампа у соцмережі Truth Social та його інтервʼю Fox News.
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Трамп заперечив, що веде переговори з Іраном
Я НІЧОГО не пропоную Ірану – на відміну від Обами, який дав їм мільярди доларів у рамках провального СВПД (угода про Спільний всеосяжний план дій з Іраном, – 24 Канал). Я навіть не розмовляю з ними, оскільки ми ЗНИЩИЛИ їхні ядерні об'єкти,
– заявив Трамп.
Трамп також зазначив, що може підтримати зняття санкцій з Ірану, якщо він "буде мирний".
"І якщо вони (іранці, – 24 Канал) виконають свою роботу, якщо вони будуть мирними і якщо вони зможуть показати нам, що не будуть завдавати більше шкоди, я зніму санкції", – додав він.
Останніми днями ЗМІ говорять про те, що США проводять своєрідну політику "батога і пряника", щоб повернути Іран до переговорів. Трамп хоче укласти нову угоду, яка була б кращою за СВПД, з якої він свого часу вийшов. Втім, ця заява Трампа суперечить цим оцінкам.