У Росії заявили про нібито намір Великої Британії та Франції передати Україні ядерну зброю. Росіяни пригрозили "випереджувальними кроками" у відповідь.

Про це заявили у службі зовнішньої розвідки Росії, яку цитує пропагандистське росЗМІ "РИА Новости".

Про що заявила російська розвідка?

У Росії заявили, що Велика Британія та Франція нібито намагаються "замаскувати передачу ядерної зброї Києву під власні розробки України". Там стверджують, що йдеться про буцімто приховане постачання комплектування, обладнання та технологій ЄС у цій сфері.

Як варіант розглядається французька малогабаритна бойова частина TN75 від балістичної ракети підводних човнів М51.1,

– написали пропагандисти.

Такий намір наразі не коментували у Парижі та Лондоні, проте речник Кремля Дмитро Пєсков вже відреагував на заяву СЗР Росії. Назвав він нібито плани "такими, що межують із божевіллям". Тому, мовляв, Москва розраховує на реакцію громадськості та парламентів країн.

Ба більше, російський диктатор Путін пригрозив, що противники Росії "мабуть, розуміють, чим використання ядерного компонента може закінчитись".

Що кажуть про ядерну зброю в Європі та США?