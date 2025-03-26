Спецпредставник Трампа спотворив історію: назвав українську ядерну зброю "російською"

Спецпредставник Дональда Трампа Річард Гренелл заявив, що ядерна зброя в Україні нібито завжди належала Росії. Однак історичні факти свідчать протилежне.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву американського дипломата, спеціального представника президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Річарда Гренелла. Він вирішив "прояснити" своїм підписникам історію ядерного роззброєння України.

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У Трампа знайшли "помилку" в Будапештському меморандумі

Річард Гренелл заявив, що країна ніколи не володіла ядерною зброєю, а лише повернула її Росії, адже боєзаряди "завжди належали" Москві.

За його словами, Україна не мала права власності на ядерний арсенал, який залишився на її території після розпаду СРСР.

Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні. Це незручний факт,

– написав він.

Таке трактування історії викликало хвилю обурення, адже воно суперечить усталеним фактам.

Що насправді передбачав Будапештський меморандум

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Україна успадкувала третій за величиною ядерний арсенал у світі, що складався з міжконтинентальних балістичних ракет і стратегічних бомбардувальників.

У 1994 році Україна підписала Будапештський меморандум, згідно з яким вона добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на міжнародні гарантії безпеки.

США, Велика Британія та Росія зобов’язалися:

поважати суверенітет та територіальну цілісність України,

утримуватись від застосування сили чи економічного тиску,

надавати допомогу в разі загрози її безпеці.

Однак після окупації Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році Росія фактично знехтувала своїми зобов’язаннями, що стало черговим доказом її агресивної політики.

Рішення про ядерне роззброєння і досі викликає дискусії. Президент Володимир Зеленський у одному з інтерв'ю заявив, що це була стратегічна помилка.