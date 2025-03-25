Нова ядерна гонка? Чи зросте кількість ядерних держав у світі через нову політику США

Світ знову опинився на порозі ядерної напруги. Держави, які раніше дотримувалися пацифістських підходів, тепер змушені переглядати свої позиції через зміну геополітичного балансу – зокрема Німеччина та Японія.

У Німеччині з 1983 року розміщено близько 20 американських ядерних бомб B61 на авіабазі Бюхель, приблизно за 100 кілометрів від Франкфурта, пише видання Financial Times, яке проаналізувало стан підготовки до ядерного статусу в низці країн Європи та Азії.

Про ядерну зброю згадує й Україна, яка понад тридцять років тому добровільно відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки. Проте російська агресія показала, що міжнародні домовленості не завжди працюють.

Які країни можуть стати ядерними та чи зможе Україна повернутися до ядерного статусу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Відмова США від гарантій безпеки

Після повернення Дональда Трампа в Білий дім його команда взялася кардинально переглядати зовнішню політику, зокрема послаблюючи беззастережну підтримку європейських союзників. Ще з 1960-их США гарантували безпеку Західної Європи під своїм "ядерним зонтиком", що допомагало зберігати баланс сил під час холодної війни та стримувало поширення ядерної зброї в регіоні.

Тепер же ця система гарантій опинилася під питанням.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 року визнає лише п'ять офіційних ядерних держав: США, Росію (як правонаступницю СРСР), Китай, Велику Британію та Францію.

Водночас ядерною зброєю володіють також Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль (який офіційно цього не підтверджує).

У минулому ядерні програми розробляли й інші країни, зокрема Бразилія, Єгипет, Іспанія, Швеція та Південна Африка, але згодом вони були згорнуті через високу вартість та міжнародний тиск.

Що в Україні з ядерною зброєю У 1994 році Україна відмовилася від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, підписавши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Водночас діяв Будапештський меморандум, де США, Велика Британія та Росія гарантували безпеку України в обмін на її без'ядерний статус. Але ці гарантії виявилися радше символічними – юридичних механізмів захисту у випадку загрози не було.



У жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив у Брюсселі, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки, оскільки Будапештський меморандум не спрацював. Російські ЗМІ одразу роздули це в пропаганді, а німецьке видання Bild навіть написало, що Україна може відновити ядерний потенціал за кілька тижнів. Це викликало резонанс, хоча жодних підтверджень цієї інформації немає.



Україна має науково-технічний потенціал, але відновлення ядерної зброї – вкрай складне завдання. Основні перепони такі:



• відсутність інфраструктури для виробництва боєголовок;

• величезні витрати – потрібні мільярди доларів та роки роботи;

• міжнародна ізоляція та втрата підтримки Заходу у разі виходу з ДНЯЗ.

Чутки про ядерну зброю вигідні Росії – це дозволяє їй виправдовувати свою агресію та тиснути на Захід. Офіційний Київ неодноразово спростовував ці заяви. Зеленський прямо сказав: "Ми не виготовляємо ядерну зброю. Будь ласка, не просувайте ці меседжі".

Минуло 30 років, а безпека України все ще залежить не від меморандумів, а від реальної військової підтримки. Повернення до ядерного статусу ж малоймовірне через міжнародні зобов’язання, економічні та технічні бар’єри.

До теми 30 років тому Київ відмовився від ядерної зброї: 5 проблем, що заважають створити ядерну бомбу

Водночас Іран продовжує розвивати військову ядерну програму. Крім того, в низці країн розміщено чужоземну ядерну зброю: у Німеччині — американську, а в Білорусі — російську. Американське видання розглянуло, які дискусії про ядерну зброю точаться в різних країнах.



Ядерний клуб / Інфографіка Federation of American Scientists

Німеччина

У 2023 році Німеччина остаточно закрила свою останню АЕС, але питання ядерної зброї знову опинилося в центрі уваги. Ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц категорично заперечує можливість створення власного ядерного арсеналу, проте планує вкладати кошти в розвиток ядерної енергетики. Це дозволить країні залишатися на "пороговому" рівні – тобто не мати ядерної зброї, але в разі потреби швидко отримати необхідні технології для її створення.

Крім того, Мерц має намір вести переговори з Францією та Великою Британією щодо приєднання Німеччини до їхньої "ядерної парасольки", оскільки довіра до США в цьому питанні зменшується.

Президент Франції Еммануель Макрон неодноразово пропонував подібні ініціативи, однак раніше вони відхилялися Берліном. Нині ж ідея, схоже, знайшла підтримку.



Ядерний арсенал США в Європі / Інфографіка Federation of American Scientists

Японія

Японія володіє значним ядерним потенціалом: у країні працює 13 реакторів на шести електростанціях, а ще 20 можуть бути запущені. Вона накопичила достатню кількість плутонію для створення кількох тисяч ядерних боєголовок.

Однак через історичний контекст – Японія є єдиною країною, що зазнала ядерного бомбардування – питання розробки ядерної зброї залишається табу.



Попри це, деякі ультраправі політики все ж порушують цю тему, а юридично це питання можна узгодити зі статтею 9 конституції, що забороняє країні вести війни.

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Південна Корея

Південна Корея не має порогового статусу, оскільки не володіє достатніми запасами ядерного матеріалу. При цьому ядерна енергетика забезпечує близько 30% потреб країни.

Сеул повністю покладається на американську "ядерну парасольку", але останнім часом в уряді обговорюється можливість розробки власної ядерної зброї. Міністр закордонних справ Чо Тхе Юль заявив, що країна повинна бути готова до будь-яких сценаріїв.

Польща

Польща активно порушує тему ядерної зброї. У березні 2025 року прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що країна потребує ядерного арсеналу – свого або французького.

Президент Анджей Дуда, зі свого боку, підтримав ідею розміщення американської ядерної зброї на польській території. Втім, створення власного ядерного потенціалу – завдання не на один десяток років, адже Польща наразі не має навіть власної ядерної енергетики.

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Які глобальні наслідки перегляду "ядерного клубу"

Загроза нової гонки ядерних озброєнь стає все більш реальною. Відмова США від традиційних гарантій безпеки змушує країни шукати альтернативні способи захисту. І через це деякі з них розглядають можливість розвитку власних ядерних програм, що може призвести до значного розширення "ядерного клубу".

У статті Financial Times мовиться про те, що кількість ядерних держав може зрости з дев'яти до 15 – 25, що суттєво підвищить ризик глобального ядерного конфлікту. У цих умовах міжнародна спільнота має знайти нові механізми контролю за ядерним озброєнням і зміцнити дипломатичні зусилля для запобігання подальшій ескалації та загроз з боку недемократичних режимів.