Китай міг провести таємне випробування ядерної зброї нового покоління, – CNN

Китай, за даними американських джерел, активно модернізує свій ядерний арсенал і працює над створенням озброєння нового покоління. Повідомляється, що у 2020 році країна могла провести таємне випробування на полігоні Лоп-Нур.

Ядерне випробування Китаю ставить під загрозу безпеку у всьому світі. Про це пише CNN з посиланням на власні джерела.

Дивіться також Мирні переговори чи ліквідація лідера: США мають декілька варіантів вирішення конфлікту з Іраном

Що відомо про можливе випробування ядерної зброї нового покоління у Китаї?

За даними ЗМІ, у червні 2020 року Китай міг таємно провести ядерне випробування на полігоні Лоп-Нур, попри чинний із 1996 року мораторій на такі дії. Також стверджується, що Пекін розглядав можливість подальших тестувань у межах програм оновлення арсеналу.

Американські аналітики вважають, що інвестиції Китаю наближають його до рівня Росії та США за технічними можливостями, а в окремих напрямах можуть забезпечити нові типи озброєнь. Йдеться, зокрема, про системи, здатні нести кілька мініатюрних ядерних боєголовок, а також про розробку тактичної ядерної зброї малої потужності.

У відповідь у посольстві Китаю у Вашингтоні заявили, що США "викривили" ядерну політику країни та висунули безпідставні звинувачення. У Пекіні наголосили, що подібні заяви є політичною маніпуляцією.

Зверніть увагу! Китай володіє ядерною зброєю з 1964 року та продовжує нарощувати темпи виробництва боєголовок. Водночас за розміром арсеналу країна поки що поступається США та Росії, які залишаються найбільшими ядерними державами світу.

Що відомо про ядерну зброю інших країн?