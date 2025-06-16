Кількість ядерних боєголовок збільшується, країни можуть почати гонку озброєнь, – SIPRI

У світі може розпочатися гонка озброєннь між ядерними державами. Наразі такі країни мають загалом 12 241 ядерних боєголовок. Приблизно 9614 з них є у військових запасах для потенційного використання.

Спостерігається тенденція, що кількість ядерних ракет у світі зростає. Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

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Можлива гонка озброєнь між 9 ядерними країнами

Майже всі ядерні держави, а їх у світі нараховується 9, минулого року почали модернізувати та оновлювати свою зброю та навіть поповнює запаси новими версіями боєголовок. Відтак може виникнути нова небезпечна гонка ядерних озброєнь. Водночас у незадовільному стані є домовленості щодо контролю над таким озброєнням.

Як зазначили в SIPRI, країни на 29 штук збільшили готові до застосування боєголовки. Так 3912 ядерних частин розміщені на ракетах або на базах, близько 2100 з них перебували у стані підвищеної готовності.

Інститут нагадує, що до держав з ядерним статусом належать США та Росія, які володіють майже 90% ядерної зброї. Також таку зброю мають Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль.

Кілька десятиліть кількість ядерної зброї зменшувалася через поступовий демонтаж виведених з експлуатації боєголовок, зокрема в Росії та США. Однак зараз темпи демонтажу сповільнюються, а нові боєголовки з'являються. Так загальний запас ядерної зброї у світі в найближчі роки може зростати. Росія наразі теж модернізує ядерну базу в Калінінграді. Там з'явилися нові будівлі, потрійна огорожа та комунікаційне обладнання.

Ера скорочення кількості ядерної зброї у світі, яка тривала з кінця холодної війни, добігає кінця. Натомість ми спостерігаємо чітку тенденцію до зростання ядерних арсеналів, ескалації ядерної риторики та припинення угод про контроль над озброєннями,

– зазначив експерт SIPRI Ганс Крістенсен.

У 2019 році США під керівництвом Дональда Трампа вийшли з Договору про ракети середньої та меншої дальності, а пізніше – з Договору про відкрите небо, який регулює міжнародні військові спостережні польоти. Росія своєю чергою теж оголосила про вихід з Договору про відкрите небо.

Ще одна велика ядерна країна Китай збільшив свій арсенал на 100 боєголовок. Країна тепер володіє більш ніж 600 ядерними боєголовками. У Китаї станом на сьогодні більше ядерної зброї, ніж у Великої Британії та Франції разом. Однак Пекін все одно має менше такої зброї, ніж Росія (5459 одиниць) та США (5177 одиниць).

Також на початку 2025 року Китай завершив будівництво близько 350 нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет у трьох пустельних регіонах.

Речник МЗС КНР Ґо Цзякунь зауважив, що країна використовуватиме ядерну зброю лише в цілях самооборони. Тобто першим Китай таку зброю не запустить. КНР не прагне змагатися з іншими ядерними державами за володіння більшою кількістю ядерних боєголовок.

Китай підтримує свої ядерні сили на мінімальному рівні, необхідному для забезпечення національної безпеки, і не бере участі в гонці озброєнь,

– сказав Цзякунь.

SIPRI пише, що тривожним сигналом є продовження ядерних дебатів у Європі, на Близькому Сході та в Східній Азії, адже це може свідчити про те, що інші держави теж потенційно планують розробити власну ядерну зброю.