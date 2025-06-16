Наблюдается тенденция, что количество ядерных ракет в мире растет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

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Возможна гонка вооружений между 9 ядерными странами

Почти все ядерные государства, а их в мире насчитывается 9, прошлого года начали модернизировать и обновлять свое оружие и даже пополняет запасы новыми версиями боеголовок. Поэтому может возникнуть новая опасная гонка ядерных вооружений. В то же время в неудовлетворительном состоянии находятся договоренности по контролю над таким вооружением.

Как отметили в SIPRI, страны на 29 штук увеличили готовые к применению боеголовки. Так 3912 ядерных частей размещены на ракетах или на базах, около 2100 из них находились в состоянии повышенной готовности.

Институт напоминает, что к государствам с ядерным статусом относятся США и Россия, которые обладают почти 90% ядерного оружия. Также такое оружие имеют Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль.

Несколько десятилетий количество ядерного оружия уменьшалось из-за постепенного демонтажа выведенных из эксплуатации боеголовок, в частности в России и США. Однако сейчас темпы демонтажа замедляются, а новые боеголовки появляются. Так общий запас ядерного оружия в мире в ближайшие годы может расти. Россия сейчас тоже модернизирует ядерную базу в Калининграде. Там появились новые здания, тройное ограждение и коммуникационное оборудование.

Эра сокращения количества ядерного оружия в мире, которая длилась с конца холодной войны, подходит к концу. Вместо этого мы наблюдаем четкую тенденцию к росту ядерных арсеналов, эскалации ядерной риторики и прекращения соглашений о контроле над вооружениями,

– отметил эксперт SIPRI Ханс Кристенсен.

В 2019 году США под руководством Дональда Трампа вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а позже – из Договора об открытом небе, который регулирует международные военные наблюдательные полеты. Россия в свою очередь тоже объявила о выходе из Договора об открытом небе.

Еще одна крупная ядерная страна Китай увеличил свой арсенал на 100 боеголовок. Страна теперь обладает более чем 600 ядерными боеголовками. В Китае по состоянию на сегодня больше ядерного оружия, чем у Великобритании и Франции вместе взятых. Однако Пекин все равно имеет меньше такого оружия, чем Россия (5459 единиц) и США (5177 единиц).

Также в начале 2025 года Китай завершил строительство около 350 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет в трех пустынных регионах.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь отметил, что страна будет использовать ядерное оружие только в целях самообороны. То есть первым Китай такое оружие не запустит. КНР не стремится соревноваться с другими ядерными державами за обладание большим количеством ядерных боеголовок.

Китай поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, и не участвует в гонке вооружений,

– сказал Цзякунь.

SIPRI пишет, что тревожным сигналом является продолжение ядерных дебатов в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, ведь это может свидетельствовать о том, что другие государства тоже потенциально планируют разработать собственное ядерное оружие.