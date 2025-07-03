Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что основная тема разговора между Макроном и Путиным была не ситуация в Украине, а главная мотивация этого диалога – внутриполитическая, что связано с событиями на Ближнем Востоке.

Смотрите также Планируют ли встречу Путина и Макрона: в Кремле рассказали о разговоре президентов

Чего хотел Макрон

Обострение между Израилем и Ираном усилило антиизраильские настроения во многих европейских странах. Во Франции довольно большая арабская и мусульманская община (хотя арабы не сторонники Ирана, но критически относятся к Израилю). Среди левых политических сил, которые имеют довольно мощные позиции во Франции, тоже распространены такие настроения. Сейчас это, как отметил политолог, вызов для Макрона.

С одной стороны есть определенная поддержка Израиля, противодействие Ирану, потому что тема иранского ядерного оружия волнует всех, в том числе Европу. Но с кем разговаривать? С Ираном? Не та ситуация. Макрон решил сыграть нестандартно,

– отметил Фесенко.

По его словам, для президента Франции было важно создать мощный информационный повод и заявить о себе нестандартно. Его беседа с Путиным, по мнению политолога, стала отражением того, что делает Трамп – тоже ведет разговоры с главой Кремля.

"Мотивация разговора Макрона с Путиным другая, чем была у Шольца. У того это было связано с внутриполитической ситуацией, он тогда себя позиционировал как миротворца. А Макрон вероятнее это делает ради пиара", – считает Фесенко.

Со слов политолога, французский лидер хотел продемонстрировать, что очень обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке, не хочет эскалации войны, а стремится к возобновлению переговоров по ядерной иранской программе.

"Поэтому тема Путина как раз является удобной. Он убил двух зайцев одновременно: с одной стороны говорит о Ближнем Востоке, как не допустить там новой войны, а параллельно поговорил об Украине", – озвучил политолог.

Разговор Путина и Макрона: каков его результат

Фесенко убежден, что Макрон прекрасно понимал, что позиция Путина неизменна и войну он прекращать не собирается, но лидер Франции свою позицию заявил (что боевые действия надо завершить), продемонстрировал, что он якобы от имени европейских стран пытается давить на Путина.

Тем более сейчас в переговорах возникла пауза, ее надо заполнить, а у Макрона информационно-политическая чуйка срабатывает очень сильно,

– отметил Фесенко.

Он подчеркнул, что очень важно, что после разговора с Путиным Макрон поговорил с Зеленским и проинформировал его об этой беседе. Фесенко подытожил, что ничего нового не произошло. Но тот результат, что Путин не собирается прекращать огонь и идти на уступки – важен, хотя и не является неожиданным.

Однако это, с его слов, станет аргументом в дальнейшем общении с Трампом. Чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки относительно мирных переговоров и прекращения огня, как заметил политолог, надо давить на Путина санкциями, политически. Одник разговоров мало, слова на российского диктатора не действуют. Он предположил, что, возможно, европейские лидеры сделают еще одну попытку, чтобы убедить Трампа в необходимости усилить давление на главу Кремля.