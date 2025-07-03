Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що основна тема розмови між Макроном і Путіним була не ситуація в Україні, а головна мотивація цього діалогу – внутрішньополітична, що пов'язано з подіями на Близькому Сході.

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Чого прагнув Макрон

Загострення між Ізраїлем та Іраном посилила антиізраїльські настрої в багатьох європейських країнах. У Франції доволі велика арабська і мусульманська громада (хоча араби не прихильники Ірану, але критично ставляться до Ізраїлю). Серед лівих політичних сил, які мають доволі потужні позиції у Франції, теж поширені такі настрої. Зараз це, як наголосив політолог, виклик для Макрона.

З одного боку є певна підтримка Ізраїлю, протидія Ірану, тому що тема іранської ядерної зброї хвилює всіх, в тому числі Європу. Але з ким розмовляти? З Іраном? Не та ситуація. Макрон вирішив зіграти нестандартно,

– зазначив Фесенко.

З його слів, для президента Франції було важливо створити потужний інформаційний привід і заявити про себе нестандартно. Його бесіда з Путіним, на думку політолога, стала віддзеркаленням того, що робить Трамп – теж веде розмови з очільником Кремля.

"Мотивація розмови Макрона з Путіним інша, ніж була у Шольца. У того це було пов'язано з внутрішньополітичною ситуацією, він тоді себе позиціював як миротворця. А Макрон ймовірніше це робить заради піару", – вважає Фесенко.

Зі слів політолога, французький лідер хотів продемонструвати, що дуже стурбований ситуацією на Близькому Сході, не хоче ескалації війни, а прагне відновлення переговорів по ядерній іранській програмі.

"Тому тема Путіна як раз є зручною. Він убив двох зайців одночасно: з одного боку говорить про Близький Схід, як не допустити там нової війни, а паралельно поговорив про Україну", – озвучив політолог.

Розмова Путіна і Макрона: який її результат

Фесенко переконаний, що Макрон чудово розумів, що позиція Путіна незмінна і війну він припиняти не збирається, але лідер Франції свою позицію заявив (що бойові дії треба завершити), продемонстрував, що він нібито від імені європейських країн намагається тиснути на Путіна.

Тим більше зараз в переговорах виникла пауза, її треба заповнити, а у Макрона інформаційно-політична чуйка спрацьовує дуже сильно,

– зауважив Фесенко.

Він підкреслив, що дуже важливо, що після розмови з Путіним Макрон поговорив з Зеленським і поінформував його про цю бесіду. Фесенко підсумував, що нічого нового не сталося. Але той результат, що Путін не збирається припиняти вогонь і йти на поступки – важливий, хоча і не є неочікуваним.

Однак це, з його слів, стане аргументом в подальшому спілкуванні з Трампом. Щоб зрушити процес з мертвої точки щодо мирних переговорів та припинення вогню, як зауважив політолог, треба тиснути на Путіна санкціями, політично. Розмов замало, слова на російського диктатора не діють. Він припустив, що, можливо, європейські лідери зроблять ще одну спробу, аби переконати Трампа в необхідності посилити тиск на очільника Кремля.