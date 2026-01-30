До початку нової "ядерної" гонки Росії та США можуть залишатися лічені дні, – Reuters

5 лютого 2026 року спливає термін дії договору New START. Це означає зняття обмежень для Росії та США на стратегічні ядерні арсенали дальньої дії. Обидві країни можуть розпочати нову гонку ядерного озброєння.

Домовленості про обмеження ядерного арсеналу діють з моменту їх ухвалення у 1972 році президентом США Річардом Ніксоном і радянським лідером Леонідом Брежнєвим. Тепер Володимир Путін пропонує продовжити договір принаймні на рік. Втім, Дональд Трамп не поспішає давати відповідь, пише Reuters.

Наскільки реальною є гонка ядерних озброєнь між США та Росією?

Цього місяця Трамп заявив, що "якщо договір спливе – значить, спливе", і що його слід замінити кращою угодою.

Деякі американські політики вважають, що президент США має відхилити пропозицію Путіна, звільнивши Вашингтон від обмежень і дозволивши наростити арсенал для протидії стрімкому ядерному посиленню третьої держави – Китаю.

Трамп каже, що прагне "денуклеаризації" разом із Росією та Китаєм. Проте Пекін своєю чергою підкреслює, що нерозумно очікувати його участі в переговорах про роззброєння з двома країнами, чиї арсенали досі значно перевищують китайський.

Пропозиція Володимира Путіна тимчасово зберегти чинні обмеження викликала суперечки у США. Прихильники контролю над озброєннями закликають уникнути нової гонки, яка може коштувати трильйони доларів і підвищити ризик катастрофічних помилок. За оцінками Конгресу, модернізація і утримання ядерних сил США у найближчі роки обійдеться платникам податків майже в 1 трильйон доларів.

Критики ж наголошують, що Росії не можна довіряти, згадуючи, що у 2023 році вона призупинила перевірки в межах New START, покликані контролювати, чи інша сторона дотримується лімітів на ядерну зброю.

На їхню думку, США мають наростити ядерний потенціал, щоб одночасно стримувати і Росію, і Китай, адже обмеження, встановлені ще у 2010 році, вже не відповідають нинішнім загрозам.

У Білому домі заявляють, що остаточне рішення щодо майбутнього ядерних домовленостей ухвалить сам президент США. У Росії ж наголошують, що готові до будь-якого розвитку подій і реагуватимуть на нові загрози жорстко та оперативно.

Чому ядерні договори є важливими?