До початку нової "ядерної" гонки Росії та США можуть залишатися лічені дні, – Reuters
- Термін дії договору New START між Росією та США закінчується 5 лютого 2026 року.
- Дональд Трамп досі не погодився на його продовження.
- Деякі американські чиновники закликають президента не продовжувати договір і нарощувати ядерну зброю для протидії Росії та Китаю.
5 лютого 2026 року спливає термін дії договору New START. Це означає зняття обмежень для Росії та США на стратегічні ядерні арсенали дальньої дії. Обидві країни можуть розпочати нову гонку ядерного озброєння.
Домовленості про обмеження ядерного арсеналу діють з моменту їх ухвалення у 1972 році президентом США Річардом Ніксоном і радянським лідером Леонідом Брежнєвим. Тепер Володимир Путін пропонує продовжити договір принаймні на рік. Втім, Дональд Трамп не поспішає давати відповідь, пише Reuters.
Наскільки реальною є гонка ядерних озброєнь між США та Росією?
Цього місяця Трамп заявив, що "якщо договір спливе – значить, спливе", і що його слід замінити кращою угодою.
Деякі американські політики вважають, що президент США має відхилити пропозицію Путіна, звільнивши Вашингтон від обмежень і дозволивши наростити арсенал для протидії стрімкому ядерному посиленню третьої держави – Китаю.
Трамп каже, що прагне "денуклеаризації" разом із Росією та Китаєм. Проте Пекін своєю чергою підкреслює, що нерозумно очікувати його участі в переговорах про роззброєння з двома країнами, чиї арсенали досі значно перевищують китайський.
Пропозиція Володимира Путіна тимчасово зберегти чинні обмеження викликала суперечки у США. Прихильники контролю над озброєннями закликають уникнути нової гонки, яка може коштувати трильйони доларів і підвищити ризик катастрофічних помилок. За оцінками Конгресу, модернізація і утримання ядерних сил США у найближчі роки обійдеться платникам податків майже в 1 трильйон доларів.
Критики ж наголошують, що Росії не можна довіряти, згадуючи, що у 2023 році вона призупинила перевірки в межах New START, покликані контролювати, чи інша сторона дотримується лімітів на ядерну зброю.
На їхню думку, США мають наростити ядерний потенціал, щоб одночасно стримувати і Росію, і Китай, адже обмеження, встановлені ще у 2010 році, вже не відповідають нинішнім загрозам.
У Білому домі заявляють, що остаточне рішення щодо майбутнього ядерних домовленостей ухвалить сам президент США. У Росії ж наголошують, що готові до будь-якого розвитку подій і реагуватимуть на нові загрози жорстко та оперативно.
Чому ядерні договори є важливими?
- Ядерні договори є важливими, бо вони не тільки обмежують кількість ракет і ядерних боєголовок. Вони також зобов'язують країни обмінюватися інформацією про свої ядерні сили. Це важливо, щоб сторони краще розуміли позицію одна одної, її страхи та мотиви.
- Без нового договору США і Росія змушені будуть діяти, виходячи з найгірших сценаріїв – припускаючи, що інша сторона нарощує, випробовує і розгортає зброю без жодних обмежень. Такий процес сам себе підживлює і швидко робить ситуацію небезпечною та нестабільною.
- Після розпаду Радянського Союзу США і Росія неодноразово оновлювали договори часів Холодної війни, які обмежували стратегічну ядерну зброю.
- Найновіший із них – New START – був підписаний у 2010 році Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим. Він встановлює ліміт у 1 550 розгорнутих ядерних боєголовок для кожної сторони, а також обмежує кількість носіїв цієї зброї – ракет і бомбардувальників – до 700 одиниць. Замінити цей договір буде складно.
- Росія створила нові види ядерної зброї, які не підпадають під дію New START. Водночас Дональд Трамп оголосив про плани створити космічну систему протиракетної оборони, що, на думку Москви, може порушити стратегічний баланс.
- Паралельно Китай активно нарощує свій ядерний арсенал, не будучи обмеженим жодними угодами зі США чи Росією. За оцінками, Китай уже має близько 600 боєголовок, а до 2030 року їх може бути понад 1 000.
- У 2023 році двопартійна комісія Конгресу США заявила, що Сполучені Штати вперше опинилися перед серйозною загрозою з боку одразу двох ядерних держав – Росії та Китаю – і мають бути готовими до протистояння з обома.
- У зв'язку з цим комісія порадила заздалегідь підготуватися до повернення частини ядерних боєголовок, які були зняті з бойового чергування відповідно до договору New START.
- Йдеться про боєголовки для міжконтинентальних і підводних ракет, а також про відновлення ядерної ролі для частини стратегічних бомбардувальників. Колишні американські посадовці наголошують, що для цього не потрібно створювати нову зброю – необхідні боєголовки вже виготовлені й зберігаються на складах.
- Частина експертів вважає, що навіть у разі реалізації такого сценарію зростання ядерного арсеналу США буде помірним. Водночас інші застерігають: теоретично США можуть майже подвоїти кількість розгорнутих боєголовок, а Росія – додати ще кілька сотень, хоча для цього обом сторонам знадобиться щонайменше близько року.