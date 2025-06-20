"Прийняв пас": Ізраїлю вдалося хитрістю змусити Трампа об'єднатися проти Ірану

Ситуація на Близькому Сході залишається вкрай напруженою. Незважаючи на офіційні заяви, існують підстави вважати, що Сполучені Штати не були поінформовані про плани Ізраїлю щодо обстрілу Ірану. Водночас Ізраїль застосував цікавий підхід для залучення підтримки Дональда Трампа.

Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу повідомив, що США вимагали не завдавати ударів по Ірану. Доказом цього було те, що удари почалися в ніч із четверга на п'ятницю, а на неділю були заплановані переговори з представником іранського МЗС.

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Як Ізраїлю вдалося схилити Трампа на свій бік

Переговори мали відбутися в Омані. Таким був план Дональда Трампа, тому він не міг дати згоди на удари.

Але Ізраїль завжди поводиться дуже "мудро" щодо США. Коли він діє всупереч волі американського президента – а таке трапляється часто – він усе одно каже, що це нібито й було волею президента США,

– сказав Михайло Шейтельман.

Він додав, що коли сталася атака, вже за кілька днів в ізраїльських ЗМІ почали з'являтися заяви, що, мовляв, Ізраїль домовився з американцями. Що вони лише робили вигляд, ніби ведуть переговори з Іраном, щоб відвернути його увагу й завдати більш точного й ефективного удару.

Але це вже ізраїльтяни вигадали заднім числом – щоб виправдати ситуацію, зберегти обличчя Трампа та американської адміністрації. Мовляв, Ізраїль діяв нібито всупереч власній волі. І Трамп цей пас прийняв,

– сказав Михайло Шейтельман.

Він зазначив, що Трампу хочеться виграти якусь "війну". Але він обіцяв своїм виборцям не втягувати Америку у війни. Всі війни для нього – "чужі", як він раніше говорив про війну Росії проти України.

Американці проти втручання США у конфлікт

Тож коли Ізраїль нападав на Іран, Трамп, з одного боку, дотримувався обіцянки не втручатися, а з іншого – хотів здобути політичну перемогу. Політтехнолог зазначив, що ситуація складна: 60% американських виборців проти участі США у цій війні, лише 18% – за. Підтримка – дуже низька.

"Якби Трамп був упевнений, що от зараз він почне війну, нанесе удар по якомусь бункеру, а на наступний день Іран капітулює – він би, звісно, "вписався". Бо народ не встиг би розчаруватись, як уже святкував би перемогу. Але ж такої впевненості немає. Почнеш війну – а вона затягнеться ще на 15 років", – сказав Михайло Шейтельман.

Він нагадав, що аналогічна ситуація вже була з Ізраїлем у Лівані. У 1982 році Ізраїль увійшов у Ліван, щоб боротися з Організацією визволення Палестини. План був простий: зайти на 20 км у зону безпеки, щоб із території Лівану не обстрілювали північ Ізраїлю. Це називалося "Мир для Галілеї", адже Галілея – це північна частина Ізраїлю.

Втім, ізраїльські війська "захопилися" і дійшли до столиці Лівану – Бейрута. Захопили місто, призначили новий уряд, але його ставлеників швидко вбили місцеві. І замість двотижневої спецоперації війна тривала з 1982-го аж до 2000 року – 18 років. Отак може обернутись і війна з Іраном. І саме цього Трамп не хоче.