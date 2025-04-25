Тоді вся конструкція посиплеться: що зміниться для Путіна, якщо США визнають Крим російським

Американський президент нібито вважає, що у межах мирної угоди незаконно анексований Кримський півострів повинен залишитися за Росією. Однак якщо ж США визнають Крим російським, усю систему санкцій доведеться переглядати та затверджувати новими документами.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Олег Саакян. Він додав, Крим – це єдине, що Дональд Трамп реально може запропонувати Владіміру Путіну. Але для Трампа проблема полягає у тому, що більшість в США підтримує Україну

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Як "кримське питання" може скасувати санкції

Політолог також зазначив, що таке рішення по Криму означатиме односторонню зміну міжнародно визнаних кордонів України з боку США – це суперечить міжнародному праву й може стати підставою для розриву дипломатичних відносин.

Тому Трамп прагне перекласти відповідальність на Україну та Європу. А сам скаже, що мов: "Я зробив це, щоб зупинити кровопролиття. Хтось мав ухвалити важке рішення, щоб припинити бійню",

– підсумував Саакян.

Він пояснив, що Трамп діє так, щоб ті, хто підтримує Україну, не вимагали його імпічменту і не звинуватили в міжнародному злочині та зраді інтересів США. Якщо він зробить такий крок без домовленостей про припинення вогню, почнеться політична криза. Тоді йому не буде що запропонувати Путіну.

Саме тому виникають заяви, що нібито від України ніхто не вимагав визнавати Крим. Але вимагали, щоб вона погодилася, що США визнають Крим російським. Це важливо для Росії, бо з Кримом пов'язані більшість американських санкцій. Адже перше порушення територіальної цілісності – анексія, яку Росія назвала "приєднанням", – сталося саме в Криму.

Більшість санкцій запроваджували саме через Крим і з часом лише посилювали. Якщо ж США визнають Крим російським, усю систему санкцій доведеться переглядати та затверджувати новими документами. У нинішніх умовах, за Трампа, цього ніхто не робитиме. Тому санкційна система розвалиться. Навіть якщо дещо залишиться формально, на практиці вона не працюватиме.

Так, Росія зможе вийти з ізоляції й справді скинути значну частину санкцій. Тому й точаться нині такі запеклі суперечки навколо Криму. Але загалом ми вже на фінальному етапі. Від початку було зрозуміло, що це лише імітація,

– сказав Саакян.

Він додав, що цей переговорний процес "мертвонароджений", бо немає спільної основи для компромісу. Жодна сторона не готова капітулювати під тиском. Ані Україна, ані Росія не мають наміру здаватись. Для цього не потрібні жодні угоди. Простору для компромісу немає. І Трамп своїми рішеннями не може це змінити.

Риторика Трампа – не на підтримку України

За його словами, суть запропонованого "перемир'я" зводиться до того, що Україна має поступитися, бо Росія начебто готова не захоплювати всю територію країни.

"Трамп чітко й однозначно висловився. Раніше ці думки звучали лише уривками. Наприклад, він говорив, що Росія використовує лише 20% своєї сили. Казав, що наступ на Суми – це помилка, фактично виправдовуючи дії Росії. А ще заявляв, що воювати з тим, хто в двадцять разів сильніший, – це безглуздо", – розповів Саакян.

Також, за словами політолога, Трамп писав, що під час анексії Криму не пролунало жодного пострілу, мовляв, усе відбулося без спротиву, адже там і раніше були російські військові бази. Це демонструє, що Трамп мислить у рамках російської пропаганди. Він відтворює їхні фрази, логіку й бачення світу. Не дивно, що для нього головним критерієм є сила: сильніший має рацію.

Ось чому він каже: "Росія в двадцять разів сильніша – чому ви чините опір? Здайтеся". Йому байдуже, що це означає знищення України. Ми вже бачимо наслідки "здачі"на прикладі окупованих територій,

– наголосив Саакян.

Він також зазначив, що Трамп не прагне миру. Його мета – зробити Росію своїм молодшим союзником у протистоянні з Китаєм. Це для нього прояв особистої сили й впливу.