Стало відомо, як саме Волц додав журналіста The Atlantic до секретного чату в Signal

Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц випадково додав головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга до чату Signal, де топпосадовці обговорювали удари по Ємену. Навколо інциденту спалахнув скандал.

Як показало внутрішнє розслідування Волц випадково додав журналіста до групового чату Signal, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Як Волц міг додати журналіста до таємного чату

Як з'ясувалося, Волц ще кілька місяців тому помилково зберіг номер журналіста під іменем іншої особи, яку насправді збирався додати до чату.

Ця помилка була однією з кількох, що стали відомі під час внутрішнього розслідування Білого дому. Воно виявило низку дрібних прорахунків, які почалися ще під час передвиборчої кампанії 2024 року і залишалися непоміченими аж до створення Волцем групового чату минулого місяця.

Трамп на короткий час розглядав можливість звільнення Волца через цей інцидент. Президента США найбільше зачепило те, що у Волца в телефоні був номер Джеффрі Ґолдберґа, головного редактора журналу The Atlantic (видання, яке Трамп ненавидить), ніж сам факт обговорення військової операції у незахищеній системі на кшталт Signal.

Однак Трамп вирішив не звільняти Волца, оскільки не хотів дати The Atlantic чи ЗМІ привід для тріумфу через відставку високопосадовця на початку його другого терміну. Трампа також заспокоїли результати внутрішнього розслідування.

Так, розслідування показало, що номер Ґолдберґа зберігся в телефоні Волца внаслідок малоймовірного збігу подій, що почався з електронного листа від Ґолдберґа до кампанії Трампа в жовтні.

За словами трьох осіб, знайомих із розслідуванням, Ґолдберґ тоді надіслав листа з питаннями щодо статті, в якій критикував Трампа за його ставлення до поранених військових. Щоб відповісти на критику, кампанія залучила Волца як свого представника з питань безпеки.

Цей лист переслали тодішньому прессекретарю кампанії Браяну Г’юзу, який скопіював текст електронного листа разом із підписом і номером Ґолдберґа і надіслав це у повідомленні Волцу – щоб той був у курсі майбутньої публікації.

Як кажуть джерела, Волтц не телефонував Ґолдберґу, але випадково зберіг його номер у своєму iPhone під контактом самого Г'юза, який зараз є речником Ради нацбезпеки.

За даними Білого дому, номер зберігся внаслідок автоматичного "оновлення контактів" на iPhone – функції, при якій телефон самостійно додає раніше невідомий номер до існуючого контакту, якщо вважає, що вони пов;язані.

Ця помилка залишалася непоміченою аж до минулого місяця, коли Волтц хотів додати Г'юза до чату в Signal, втім, замість цього додав номер Ґолдберґа до ланцюжка повідомлень від 13 березня, де кілька високопосадовців США обговорювали плани ударів по хуситах.