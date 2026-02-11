Прем'єр Канади відклав поїздку на Мюнхенську безпекову конференцію: що стало причиною

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні відтермінував безпекову конференцію в Німеччині. Причиною стала ранішня стрілянина у школі в містечку Тамблер-Ридж.

Про це заявили у пресрелізі Офісу прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

Чому прем'єр Канади відклав поїздку на безпекову конференцію у Мюнхені?

Раніше Марк Карні планував вилетіти на Мюнхенську конференцію 11 лютого, та бути там до суботи.

Однак зранку відбулася стрілянина у школі в містечку Тамблер-Рідж у провінції Британська Колумбія. Загалом загинуло 10 людей та 25 поранені. Сама ж нападниця вчинила самогубство.

В офісі заявили, що у зв’язку з трагічними подіями, раніше оголошений графік прем’єр-міністра на середу, 11 лютого, було скасовано. Деталі будуть повідомлені пізніше.

