Прем'єр Канади відклав поїздку на Мюнхенську безпекову конференцію: що стало причиною
- Прем'єр-міністр Канади Марк Карні скасував поїздку на Мюнхенську безпекову конференцію.
- Все це через стрілянину, яка сталась зранку у школі в Тамблер-Ридж.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні відтермінував безпекову конференцію в Німеччині. Причиною стала ранішня стрілянина у школі в містечку Тамблер-Ридж.
Про це заявили у пресрелізі Офісу прем'єр-міністра Канади Марка Карні.
Чому прем'єр Канади відклав поїздку на безпекову конференцію у Мюнхені?
Раніше Марк Карні планував вилетіти на Мюнхенську конференцію 11 лютого, та бути там до суботи.
Однак зранку відбулася стрілянина у школі в містечку Тамблер-Рідж у провінції Британська Колумбія. Загалом загинуло 10 людей та 25 поранені. Сама ж нападниця вчинила самогубство.
В офісі заявили, що у зв’язку з трагічними подіями, раніше оголошений графік прем’єр-міністра на середу, 11 лютого, було скасовано. Деталі будуть повідомлені пізніше.
Що думає голова безпекової конференції про можливе перемир'я Росії з Україною?
Вольфганг Ішингер, голова Мюнхенської безпекової конференції, в інтерв'ю Tagesspiegel попередив, що навіть можливе перемир'я в Україні не зробить Європу безпечнішою.
На його думку, Кремль зможе використати паузу для відновлення та нарощування військової потужності, що підвищить загрозу для східного флангу НАТО. Ішингер зазначив, що поки тривають бойові дії, російська армія зазнає значних втрат, а режим тиші без контролю над пересуванням військ не гарантує стабільності континенту.
Він наголосив: результат війни в Україні визначатиме безпеку Німеччини та всієї Європи, і Захід не повинен розслаблятися навіть у разі домовленостей про припинення вогню.