"Робить все можливе": Рютте висловився про можливу зміну позиції Трампа щодо війни

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Дональд Трамп послідовно працює над тим, щоб зупинити війну в Україні. Водночас, за його словами, ситуація на полі бою дещо змінилася.

Про це Рютте сказав, відповідаючи на запитання кореспондента 24 Каналу Даніеля Ткіє про можливу зміну позиції Трампа після саміту G7.

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Чи зможе Трамп закінчити війну?

За словами Рютте, Дональд Трамп повернувся до влади взимку минулого року та разом зі своєю командою – Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером, Марко Рубіо та Пітом Гегсетом – робить все можливе, щоб покласти край "цій жахливій війні".

Генеральний секретар НАТО додав, що зараз Росія не демонструє значних просувань, а лінія фронту загалом стала більш стабільною.

І ми бачимо, що ви, Україна, здатні вбивати або завдавати серйозних поранень від 30 000 до 35 000 росіянам на місяць, що є справді вражаючими цифрами,

– сказав Рютте.

Як наслідок, Росія дедалі більше стикається з проблемами у поповненні втрат і закритті прогалин у своїх збройних силах.

Однак, попри значні втрати, для танго потрібні двоє: українська сторона готова до переговорів, а Володимир Путін все ще відмовляється від діалогу.

А ось американський президент, я думаю, вже півтора року відіграє дуже позитивну роль у спробах завершити цю війну. Він хоче її завершити, і я його повністю підтримую,

– підсумував Марк Рютте.

Нагадаємо, 16 червня Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели три зустрічі на полях саміту G7 у французькому місті Евіан-ле-Бен.

Джерела 24 Каналу в Офісі Президента розповіли, що лідери країн "непогано поговорили", а американський президент налаштований активно доєднатись до просування дипломатії з Росією. Співрозмовники також зазначили, що позиція Дональда Трампа наразі краща, ніж була раніше.