Якщо не буде угоди протягом 60 днів, я буду бомбити Іран, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має 60 днів для досягнення домовленості у форматі меморандуму про взаєморозуміння. У разі провалу переговорів Вашингтон, за його словами, може повернутися до військових ударів.

Трамп наголосив, що США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю, передає 24 Канал.

Дивіться також Ірану пообіцяли сотні мільярдів доларів: Reuters дізналося нові деталі мирної угоди

Яку заяву зробив Трамп?

Трамп наголосив, що у разі відсутності угоди Сполучені Штати можуть повернутися до силового сценарію.

Це меморандум про взаєморозуміння. Якщо за 60 днів нічого не буде зроблено, все нормально – ми повертаємося до бомбардувань,

– заявив президент США.

Водночас він додав, що не прагне такого розвитку подій.

"Я не хочу цього робити, бо це дуже добре… але, можливо, доведеться, тому що ми ніколи не дозволимо їм мати ядерну зброю", – підкреслив Трамп.

Окремо Трамп згадав і попередні військові дії, заявивши, що США вже вдавалися до ударів у відповідь на порушення домовленостей. Він стверджує, що американські сили атакували ключові об’єкти інфраструктури у відповідь на дії Тегерана.

Американський лідер підкреслив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном "не є остаточним". Він додав, що "якщо мені це не сподобається", то США знову "почнуть стріляти по них і скидати бомби їм на голови".

Що відомо про мирну угоду між США та Іраном?

Венс розкрив нові деталі меморандуму про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном, зазначивши, що документ наразі є дуже загальним і займає лише близько півтори сторінки.

За його словами, він визначає лише базові рамки майбутньої угоди, а всі ключові питання будуть опрацьовані під час технічних переговорів. Венс пояснив, що документ передбачає взаємні зобов’язання сторін і певні вигоди для Ірану за умови їх виконання.

Одним із ключових пунктів є вимога до Ірану дотримуватися "регіонального миру та стабільності" та припинити підтримку угруповань, які у США вважають терористичними. Окремо документ передбачає повернення інспекторів МАГАТЕ до Ірану для контролю ядерної програми.

Також йдеться про співпрацю МАГАТЕ та США щодо ліквідації запасів високозбагаченого урану в Ірані. Венс наголосив, що остаточні рішення щодо цих питань планують обговорити на зустрічі 19 червня.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Іран нібито погоджується не розробляти ядерну зброю, водночас спростовуючи повідомлення про фінансові домовленості з Тегераном. У розвідці США тим часом висловлюють сумніви щодо готовності Ірану виконувати ядерні зобов’язання, що додає невизначеності до майбутніх переговорів.