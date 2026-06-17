Трамп наголосив, що США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю, передає 24 Канал.

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Яку заяву зробив Трамп?

Трамп наголосив, що у разі відсутності угоди Сполучені Штати можуть повернутися до силового сценарію.

Це меморандум про взаєморозуміння. Якщо за 60 днів нічого не буде зроблено, все нормально – ми повертаємося до бомбардувань,

– заявив президент США.

Водночас він додав, що не прагне такого розвитку подій.

"Я не хочу цього робити, бо це дуже добре… але, можливо, доведеться, тому що ми ніколи не дозволимо їм мати ядерну зброю", – підкреслив Трамп.

Окремо Трамп згадав і попередні військові дії, заявивши, що США вже вдавалися до ударів у відповідь на порушення домовленостей. Він стверджує, що американські сили атакували ключові об’єкти інфраструктури у відповідь на дії Тегерана.

Американський лідер підкреслив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном "не є остаточним". Він додав, що "якщо мені це не сподобається", то США знову "почнуть стріляти по них і скидати бомби їм на голови".