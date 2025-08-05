Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін зупинить війну в Україні, коли ціна на нафту впаде ще на 10 доларів. Президент США також заявив, що у Росії "жахлива економіка".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа в інтервʼю американському медіа CNBC.

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Що, на думку Трампа, зможе змусити Росію зупинити війну?

Дональд Трамп заявив, що якщо ціна на російські енергоносії впаде достатньо низько, то Путін перестане вбивати людей.

Це буде добре, навіть якщо гинуть його власні люди в Україні. Але Путін перестане вбивати людей. Якщо ціна на енергетику знизиться ще на 10 доларів за барель, у нього не буде вибору, бо його економіка жахлива,

– сказав американський президент.

Президент США також наголосив, що Організація країн – експортерів нафти (ОПЕК+) "планує збільшити" видобуток нафти. І це рішення вже впливає на ринок енергоносіїв.

Варто зазначити, що до складу ОПЕК+ входить також Росія. Організація 3 серпня домовилась про збільшення видобутку нафти з вересня 2025 року.

Також Дональд Трамп сказав, що підвищить тарифи для Індії, адже вона купує російську нафту та підживлює військову машину ворога.

"У них (в Індії – 24 Канал) найвищий тариф серед усіх... Ми домовилися про 25%, але я думаю, що протягом наступних 24 годин я суттєво підвищу його, бо вони купують російську нафту. Вони підживлюють військову машину", – заявив американський лідер.