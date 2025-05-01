Чи допомагатимуть США Україні, якщо вийдуть з переговорів

США попереджали, що вийдуть із переговорного процесу, якщо той затягуватиметься. Вони можуть і надалі підтримувати Україну, втім ця підтримка, ймовірно, здійснюватиметься "чужими руками".

Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов в ефірі 24 Каналу розповів, що збільшення видатків на допомогу Україні не вигідно адміністрації Дональда Трампа. Якщо США вийдуть із перемовин, українці спостерігатимуть дуже обмежену підтримку.

Дивіться також Створив свою паралельну реальність: політолог розібрав нове інтерв'ю Трампа

Вона найімовірніше здійснюватиметься опосередковано "чужими руками".

Як США можуть надалі підтримати Україну

Він додав, що деякі європейські країни, зокрема Греція, мають комплекси Patriot, які можуть передані Україні. США, найімовірніше, погодяться на постачання озброєння оборонного характеру.

Як у наших американських, так і в деяких європейських союзників є труднощі з постачанням саме наступального озброєння, але вони готові постачати оборонне,

– зазначив Євген Костогризов.

Він також зауважив, що малоймовірно, що Дональд Трамп звертатиметься до Конгресу з проханням виділити додаткове фінансування для підтримки України. Утім, він може чинити тиск на європейських партнерів, аби ті активніше підтримували Україну.

Важливо! Марко Рубіо знову заявив, що США можуть відмовитися від "ролі посередника" між Україною та Росією. Держсекретар зазначив, що далі рішення буде приймати американський президент. Його рішення базуватиметься на тих конкретних пропозиціях, які надасть кожна із сторін конфлікту. Нагадаємо, що у Ватикані Трамп пообіцяв, що не вийде з переговорного процесу.

У перші тижні після гіпотетичного виходу США з перемовин, імовірно, не буде різких дій. Вашингтон оцінюватиме, наскільки доцільним є продовження навіть опосередкованих союзницьких відносин з Україною – особливо на тлі можливого загострення конфлікту між Індією та Пакистаном.