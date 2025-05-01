Аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов в эфире 24 Канала рассказал, что увеличение расходов на помощь Украине не выгодно администрации Дональда Трампа. Если США выйдут из переговоров, украинцы будут наблюдать очень ограниченную поддержку.

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Она скорее всего будет осуществляться опосредованно "чужими руками".

Как США могут в дальнейшем поддержать Украину

Он добавил, что некоторые европейские страны, в частности Греция, имеют комплексы Patriot, которые могут переданы Украине. США, вероятнее всего, согласятся на поставку вооружения оборонного характера.

Как у наших американских, так и у некоторых европейских союзников есть трудности с поставкой именно наступательного вооружения, но они готовы поставлять оборонительное,

– отметил Евгений Костогрызов.

Он также отметил, что маловероятно, что Дональд Трамп будет обращаться к Конгрессу с просьбой выделить дополнительное финансирование для поддержки Украины. Впрочем, он может оказывать давление на европейских партнеров, чтобы те активнее поддерживали Украину.

Важно! Марко Рубио снова заявил, что США могут отказаться от "роли посредника" между Украиной и Россией. Госсекретарь отметил, что дальше решение будет принимать американский президент. Его решение будет базироваться на тех конкретных предложениях, которые предоставит каждая из сторон конфликта. Напомним, что в Ватикане Трамп пообещал, что не выйдет из переговорного процесса.

В первые недели после гипотетического выхода США из переговоров, вероятно, не будет резких действий. Вашингтон будет оценивать, насколько целесообразно продолжение даже опосредованных союзнических отношений с Украиной – особенно на фоне возможного обострения конфликта между Индией и Пакистаном.