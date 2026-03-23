США продовжують допомагати Україні: генсек НАТО Рютте розкрив деталі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати продовжують підтримку України: Вашингтон надає критично важливі розвіддані, а також зброю через європейців.

Про це Рютте сказав у нещодавньому інтерв'ю для CBS News.

Читайте також Майор ЗСУ чітко відповів, чи зможе Україна протриматися без зброї США

Яку допомогу США надають Україні?

Під час інтерв'ю журналістка зазначила, що Дональд Трамп подає свою політику як своєрідний принцип "послуга за послугу". Зокрема, нещодавно президент США розкритикував Європу за те, що Вашингтон допомагає їй з Україною, а у відповідь НАТО не приєдналося до військової операції США проти Ірану.

Ведуча поцікавилася, чи не може такий підхід зашкодити цілям НАТО.

Щодо України, то США надають критично важливу розвідувальну підтримку та постачання зброї, співпрацюючи з європейцями, щоб забезпечити Україні все необхідне для боротьби з Росією,

– відповів Рютте.

Генеральний секретар НАТО також прокоментував послаблення американських санкцій проти російської нафти. За його словами, президент США змушений балансувати між різними інтересами.

Водночас, як додав Рютте, Трамп і його команда постійно працюють з Україною, щоб посилити тиск на Росію та досягнути угоди.

Я півтори години розмовляв із президентом Зеленським у Лондоні. Він хоче укласти угоду, і ми маємо переконатися, що й Росія буде готова до цього,

– підсумував Марк Рютте.

Росія запропонувала США угоду