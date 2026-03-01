Серйозний конкурент США: яка країна вперше може надати Україні зброю

Після зміни уряду Японія різко посилила безпекову політику та почала переглядати власні оборонні обмеження. Нові заяви Токіо викликали жваву реакцію не лише в Азії, а й у Європі.

Президент ГО "Ліберально-Демократична Ліга України", експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов в ефірі 24 Каналу пояснив, як ці процеси можуть вплинути на війну Росії проти України. За його словами, зміни в японській політиці відкривають сценарій, який ще донедавна здавався малоймовірним.

Ремілітаризація Японії і зміна оборонного курсу

Харитонов пояснив, що новий уряд Японії не формує принципово іншу політику, а продовжує безпекову лінію попередників. Йдеться про посилення законодавства у сфері національної безпеки, поступове зняття конституційних обмежень та перегляд ролі армії.

До уваги! На дострокових парламентських виборах 8 лютого в Японії перемогла Ліберально-демократична партія на чолі з прем'єр-міністеркою Санае Такаїчі, здобувши 316 із 465 місць у нижній палаті. Це рекордний показник з 1986 року, який забезпечує партії абсолютну більшість і дає змогу ініціювати конституційні зміни та ухвалювати рішення без блокування опозицією.

За словами Харитонова, це системний процес, який змінює позицію країни в регіоні.

Це ремілітаризація Японії. Це дуже серйозне посилення законодавства про національну безпеку. Це зняття конституційних обмежень на розвиток армії і на експорт летальної зброї,

– зазначив він.

Важливим елементом цієї політики є повна підтримка Тайваню. У Токіо розглядають можливий напад Китаю на острів як пряму загрозу для власної безпеки, зокрема для архіпелагу Рюкю та префектури Окінава.

Неможливо робити напад на Тайвань, не зачіпляючи Окінаву. Це усвідомлюють усі політики в чинній владі Японії,

– наголосив Харитонов.

За його словами, саме тому Токіо бере курс на посилення оборонного потенціалу. І ці зміни мають значення не лише для Азії, а й для ширшої системи міжнародної безпеки.

Чи може Японія надати Україні летальну зброю?

Питання військової допомоги Україні активно обговорюється всередині самої Японії. Ключовою перепоною залишаються пацифістські норми, які обмежують експорт озброєнь, однак у нових політичних умовах ці обмеження можуть бути переглянуті.

Про це багато вже мови в самій Японії йде, тому що заважають оці рудименти пацифізму. Щойно вони будуть скасовані, ніщо не ставатиме на заваді передачі військової допомоги Україні,

– зазначив він.

Нинішній уряд має сильний парламентський мандат і демонструє готовність рухатися в напрямку посилення оборонної політики. Це означає, що рішення, які раніше здавалися політично складними, можуть отримати підтримку.

Ми маємо всебічно підтримувати той курс, який обрала прем'єрка Такаїчі,

– наголосив Харитонов.

Він підкреслив, що Японія вже є одним із ключових донорів для України у фінансовій та гуманітарній сферах. Якщо ж обмеження на експорт летальної зброї буде знято, формат співпраці може суттєво розширитися.

Яку зброю Японія могла б передати Україні?

Японський військово-промисловий комплекс є одним із найпотужніших у світі, хоча довгий час працював переважно для внутрішніх потреб. За його словами, йдеться не про символічну допомогу, а про реальний промисловий потенціал, який може мати практичне значення для України.

До уваги! Японія приєднається до програми PURL, започаткованої НАТО та США для закупівлі американського озброєння для України. Через законодавчі обмеження Токіо фінансуватиме нелетальне обладнання, зокрема радарні системи, бронежилети та інше захисне спорядження. До ініціативи вже долучилися понад 20 країн НАТО та партнери, а загальний обсяг внесків перевищив кілька мільярдів доларів.

Японія виробляє широкий спектр ракетного озброєння, зокрема ліцензовані ракети для систем Patriot. Крім того, країна має серйозні напрацювання в авіабудуванні та високотехнологічному виробництві, а її оборонна промисловість за окремими напрямками перевищує можливості багатьох європейських держав.

Японія виробляє велику кількість ракет, у тому числі снарядів для Patriot. Японія має абсолютно унікальні навички у виробництві авіації,

– наголосив Харитонов.

У разі зняття обмежень на експорт озброєнь цей сектор почне розвиватися ще активніше. А якщо до співпраці приєднається Південна Корея, регіон може сформувати потужний центр виробництва зброї, здатний конкурувати з провідними гравцями світового ринку.

