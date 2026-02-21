За словами Дмитра Пєскова, без зміни формату відносин не варто чекати прогресу в перемовинах. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Що кажуть у Кремлі?
Кремлівський прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що нинішні двосторонні відносини практично відсутні, і без діалогу про мирну угоду не йдеться. Він підкреслив, що через "недружню" позицію Японії домовленостей не досягти, доки не зміняться відносини.
У цих умовах навряд чи можна вийти на якісь домовленості, не змінюючи модальності в наших відносинах, –
заявив 20 лютого Дмитро Пєсков.
Натомість прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі у виступі в парламенті наголосила, що уряд залишається відданим розв'язанню територіального питання та підписанню мирного договору з Росією, попри складнощі.
Що відомо про територіальну суперечку?
Після закінчення Другої світової війни Росія та Японія так і не підписали мирного договору.
Спірним питанням залишилася належність чотирьох південних Курильських островів – Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї. Японія називає їх своїми "Північними територіями", а Москва вважає їх частиною Сахалінської області Росії.
Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Японія запровадила санкції проти Володимира Путіна і вищих посадових осіб, а також позбавила країну статусу найбільшого сприяння у торгівлі. Водночас Японія оголосила, що надаватиме військову і гуманітарну допомогу Україні.
Росія внесла Японію до списку "недружніх країн" і заявила, що заморожує переговори про мирний договір.
У той час Японія підтримує Україну
Цієї зими Японія надає Україні 138 генераторів, 60 трансформаторів і дві когенераційні установки. Зокрема 120 зі 138 вже перебувають на українських складах. Масаші Накаґоме повідомив, що генератори вже готові до відправлення в регіони, які найбільше постраждали.
Японія надала Україні допомогу в межах трьох проєктів Світового банку. Зокрема, кошти виділялись на підвищення стійкості національної дорожньої мережі, створення сучасної системи управління публічними інвестиціями, розв'язання критичних проблем, що перешкоджають стійкості приватного сектору.