Треба бути обережними, – політолог про підготовку Європи до переговорів з Росією

Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас анонсувала, що наприкінці травня у ЄС обговорять потенційні переговори з Росією на тлі відходу США від врегулювання конфлікту. До того ж європейські лідери давно говорять про необхідність прямого контакту з Москвою.

Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун пояснив 24 Каналу, що реальним посередником у переговорах могла б стати Швейцарія.

Чи готує ЄС новий формат переговорів із Росією?

Зверніть увагу! Міністри закордонних справ країн ЄС під час неформальної зустрічі 27 – 28 травня на Кіпрі планують обговорити можливі переговори з Росією та умови, які мають бути висунуті Москві. Кая Каллас наголосила, що Євросоюз повинен виробити механізми для стримування російської агресії, а також підкреслила необхідність поступок з боку Росії, зокрема виведення військ з Придністров’я.

"Навіть після того, як посланців Макрона просто вигнали з Москви, від цієї ідеї переговорів ніхто не відмовився. Росія теж нібито готова, але не заради реального миру, а щоб відтягнути момент, коли доведеться йти на справжні компроміси. Проте цей формат так чи інакше запуститься", – сказав Джигун.

Кандидатура Герхарда Шредера як посередника вже фактично відхилена. І Каллас, і міністр у справах Європи в Німеччині дали зрозуміти, що він не відповідає вимогам нейтральності, і був відверто проросійським ще за часів свого канцлерства.

Політолог зазначив, що реальними посередниками могли стати Швейцарія або Туреччина – країни поза ЄС, які можуть спілкуватися з обома сторонами.

Швейцарія вже має досвід – і в тристоронніх переговорах, і в підготовці саміту миру. Але до будь-яких російських ініціатив треба ставитися з обережністю, бо на відміну від США, ЄС поки не має достатніх важелів тиску на Росію, щоб такі переговори були ефективними,

– наголосив політолог.

Що відомо про позицію США щодо переговорів?

У США знову заговорили про можливість виходу з переговорного процесу щодо війни Росії проти України. Раніше Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може припинити участь у переговорах про мирну угоду, якщо одна зі сторін почне ускладнювати процес.

При цьому Трамп не уточнив, чи продовжать США військову підтримку України у разі провалу перемовин. Своєю чергою, 18 квітня Марко Рубіо зазначив, що США можуть відмовитися від участі у переговорах щодо завершення війни, якщо найближчим часом не буде помітного прогресу.