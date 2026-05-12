Политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун объяснил 24 Каналу, что реальным посредником в переговорах могла бы стать Швейцария.

Готовит ли ЕС новый формат переговоров с Россией?

Обратите внимание! Министры иностранных дел стран ЕС во время неформальной встречи 27 – 28 мая на Кипре планируют обсудить возможные переговоры с Россией и условия, которые должны быть выдвинуты Москве. Кая Каллас отметила, что Евросоюз должен выработать механизмы для сдерживания российской агрессии, а также подчеркнула необходимость уступок со стороны России, в частности вывода войск из Приднестровья.

"Даже после того, как посланцев Макрона просто выгнали из Москвы, от этой идеи переговоров никто не отказался. Россия тоже якобы готова, но не ради реального мира, а чтобы оттянуть момент, когда придется идти на настоящие компромиссы. Однако этот формат так или иначе запустится", – сказал Джигун.

Кандидатура Герхарда Шредера в качестве посредника уже фактически отклонена. И Каллас, и министр по делам Европы в Германии дали понять, что он не соответствует требованиям нейтральности, и был откровенно пророссийским еще во времена своего канцлерства.

Политолог отметил, что реальными посредниками могли стать Швейцария или Турция – страны вне ЕС, которые могут общаться с обеими сторонами.

Швейцария уже имеет опыт – и в трехсторонних переговорах, и в подготовке саммита мира. Но к любым российским инициативам надо относиться с осторожностью, потому что в отличие от США, ЕС пока не имеет достаточных рычагов давления на Россию, чтобы такие переговоры были эффективными,

– подчеркнул политолог.

Что известно о позиции США относительно переговоров?

В США снова заговорили о возможности выхода из переговорного процесса по войне России против Украины. Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может прекратить участие в переговорах о мирном соглашении, если одна из сторон начнет усложнять процесс.

При этом Трамп не уточнил, продолжат ли США военную поддержку Украины в случае провала переговоров. В свою очередь, 18 апреля Марко Рубио отметил, что США могут отказаться от участия в переговорах по завершению войны, если в ближайшее время не будет заметного прогресса.