Європа будує оборонний щит: до нового фонду хочуть залучити Україну
- Євросоюз планує створити спільний оборонний фонд з централізованими закупівлями для зміцнення оборони Європи, до якого можуть приєднатися Україна, Велика Британія та Норвегія.
- Фонд має на меті уніфікувати європейський ринок озброєнь, зменшити витрати й логістичний безлад, а також надавати пільгові кредити прифронтовим державам, таким як Україна.
Євросоюз хоче створити спільний оборонний фонд із мільярдним бюджетом. До нього можуть приєднатися Велика Британія, Норвегія та Україна.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Мета – посилити оборону континенту й підготуватись до можливого наступу Росії.
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Україна серед лідерів оборони Європи
Європа переходить у наступ на полі оборонної політики. На тлі загроз з боку Росії країни ЄС обговорюють створення нового спільного оборонного фонду – з гігантським бюджетом, централізованими закупівлями і стратегічним баченням. Учасниками проєкту можуть стати не лише країни ЄС, а й Велика Британія та Україна.
Європейський оборонний механізм (EDM) – це новий міжурядовий фонд, який:
- буде централізовано закуповувати озброєння;
- володіти військовою технікою;
- видавати кредити на оборонні потреби;
- залучати країни за межами ЄС.
У переліку потенційних учасників – Велика Британія, Норвегія та Україна, яка вже стала щитом Європи у війні проти Росії.
Навіщо це потрібно ЄС?
У Європі нарешті визнали: покладатися виключно на США в питанні безпеки — надто ризиковано. Тому блок планує збільшити військові витрати на 800 мільярдів євро у найближчі 4 роки.
Однак витрачати гроші без координації – марно. Нині у 27 країнах ЄС:
- щонайменше 7 типів танків;
- 9 типів самохідних гаубиць;
- і 7 типів бойових машин піхоти.
Таке різноманіття — це додаткові витрати, несумісність техніки і логістичний безлад. EDM має на меті все це виправити – створити єдиний європейський ринок озброєнь із уніфікованими стандартами.
Яку роль відіграє Україна?
Для України – це шанс стати не просто партнером, а повноцінним гравцем у європейській оборонній архітектурі. EDM планує:
- закуповувати продукцію лише в компаній із країн-учасниць;
- надавати пільгові кредити для прифронтових держав, як-от Україна, з трастового фонду;
- підтримувати розвиток оборонної промисловості в цих країнах.
Відповідно, Україна зможе посилити свою армію, зберігаючи фінансову стабільність, а також залучити інвестиції у власне виробництво зброї.