Росія насправді не прагне мирної угоди: керівники п'яти розвідок пояснили мету ворога
- Голови європейських розвідок заявили, що Росія використовує переговори з власною метою, і це не мир.
- Розвідники також вважають, що Росія прагне усунути Зеленського та перетворити Україну на "нейтральний" буфер для Заходу.
Глави європейських розвідок не мають ілюзій щодо справжніх намірів Росії. Вони твердять, що мирні переговори насправді покликані принести не мир, а дещо інше.
Про це повідомляє Reuters. Тобто в Європі не поділяють позиції США про суттєвий прогрес на переговорах. У матеріалі навіть сказано, що між США та ЄС – прірва в поглядах.
Навіщо насправді Росії переговори?
Журналісти Reuters не назвали, з ким конкретно спілкувалися. Але наведені їхніми джерелами думки гнітючі.
Керівники п'яти європейських розвідувальних служб, які нещодавно поспілкувалися з Reuters на умовах анонімності, заявили, що Росія не хоче швидкого припинення війни. Четверо з них заявили, що Москва використовує переговори зі США, щоб просувати послаблення санкцій та укладати ділові угоди,
– ідеться в матеріалі.
Заяви керівників європейської розвідки:
- події у Женеві є "театром переговорів";
- "Росія не прагне мирної угоди. Вона прагне своїх стратегічних цілей, і ті не змінилися";
- Росія не хоче і не потребує швидкого миру, її економіка "не перебуває на межі колапсу".
На думку розвідників, Росія, як і раніше, хоче усунути Зеленського та перетворити Україну на "нейтральний" буфер для Заходу. Натомість навички переговорів із Росією на Заході дуже обмежені.
Що кажуть у розвідках ЄС про Донбас?
Тут думки розділилися. Один керівник розвідки висловився, що Росія може бути задоволена територіально, якщо отримає решту Донбасу, але це не дозволить їй досягти своєї мети – повалення влади Зеленського.
Інший сказав, що відмова від Донбасу може стати поштовхом до реальних переговорів. Але слід чекати, що тоді Кремль захоче чогось іще.
Є помилкова думка, що відмова України від Донбасу швидко приведе до укладення мирної угоди. "У разі, якщо росіяни отримають ці поступки, вважаю, що це, можливо, буде початком реальних переговорів", – сказав він, передбачаючи, що Росія висуне подальші вимоги,
– цитують його в ЗМІ.
Що з економікою Росії зараз?
Розвідники вважають, що розділення переговорних груп вигідне росіянам. Бо один напрямок – це військовий, а інший зосереджений на двосторонніх угодах зі США, які включатимуть послаблення санкцій для Росії.
Пропозиція була розроблена з метою зацікавити як Трампа, так і російських олігархів, які не набули вигоди від війни через санкції, але чию лояльність Путін має зберегти, оскільки російська економіка стикається з серйозними труднощами. Чиновник зазначив, що зрештою Росія є "стійким суспільством", яке може витримати труднощі,
– мовиться в статті.
Проте, на думку іншого джерела, у другій половині 2026 року Росія матиме справу з дуже високими фінансовими ризиками. Мовляв, Москва має обмежений доступ до ринків капіталу через санкції та високі витрати на запозичення.
Російська економіка в кризі
Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що протягом 2025 року в Росії перестало працювати приблизно 1700 банківських відділень. Найбільше згортають Сбербанк.
The Moscow Times інформує, що в російських регіонах учителями затримують зарплату. Причому йдеться не тільки про віддалені області, але й про Ростовську, Тамбовську та Рязанську, які відносно в центрі.
А у Bloomberg вказали, що Росія зменшує обсяги буріння нафти. Подальше зниження майже неминуче призведе до падіння виробництва.