NYT звернули увагу, що в Європі "лунають заклики до помсти Путіну". Мова про те, що реакція НАТО занадто слабка і є потреба в чомусь серйознішому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NYT.

Дивіться також Путін знав, що НАТО ніяк не відреагує на вторгнення дронів у Польщу, – оглядач The Telegraph

Чому в Європі може бути ситуація, схожа на 11 вересня 2001 року?

Протягом останніх років росіяни активізувалися з диверсійними діями проти Європи. З 2023 по 2024 рік їхня кількість зросла більш ніж утричі. За останній рік росіяни "та інші супротивники" порушували роботу західних енергетичних систем, втручалися у національні вибори, планували встановлення запальних пристроїв на вантажних літаках та зламували мережі медичних служб та юридичні записи в рамках таємних атак, спрямованих на приховування винуватця.

Останні яскраві приклади – втручання в роботу GPS-систем, коли літаки Урсули фон дер Ляєн та інших чиновників не могли приземлитися.

Такі провокації є ознакою так званої гібридної або сірої зони війни, яка прагне антагонізувати та дестабілізувати країни шляхом поєднання прихованих військових, економічних та дезінформаційних заходів без відкритих нападів. (...) Одне з побоювань чиновників полягає в тому, що Росія посилює дестабілізацію, щоб вона мала вигляд нормальної, доки не переросте в актові війни. Деякі нинішні та колишні чиновники стверджують, що таємні дії, які приписують Росії, вже є актом війни,

– акцентують у виданні.

NYT цитує міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, який говорив, що Росія вважає себе у стані війни з НАТО.

Цікаво! Те саме згодом повторив і Радослав Сікорський, говорячи, що НАТО не воює проти Росії, але Росія воює проти НАТО.

Після атаки Росії на Польщу почали говорити: щоб змусити НАТО до дій, потрібна якась подія. Наприклад, Майкл Карпентер, колишній посол США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, підкреслив: Європа зараз така самовпевнена, як і Америка до 11 вересня 2001 року.

За його словами, Захід припускається величезної стратегічної помилки, бо він не здатен визначити пріоритети та спланувати заходи протидії гібридній війні Росії.

Тоді, після терактів 11 вересня, НАТО єдиний раз застосувало статтю 5. Зараз, після атак на Польщу, Альянс не зробив цього. Задіяли хіба статтю 4 про консультації.

Хоча Марк Рютте пообіцяв руйнівну реакцію та заявив: "Коли справа доходить до гібридних технологій, ми не наївні".

Загалом ЄС розглядає вилучення російських заморожених активів на користь України та запровадження санкцій проти Росії.

А от країни, які межують з Росією, вживають таємних заходів. Наприклад, міністр оборони Швеції висловився, що його країна не перебуває ні у стані війни, ні в стані миру з Росією.

Росія не зупиняється, бо не відчуває опір