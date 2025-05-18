Європа розчарована діями Трампа, а той не поспішає тиснути на Путіна, – Bloomberg
- Європейські лідери розчаровані непослідовністю політики Трампа щодо врегулювання війни Росії проти України, оскільки він досі не примусив Росію до безумовного перемир'я.
- Американська сторона дала зрозуміти, що рішення про подальші кроки має ухвалити особисто Трамп, після того, як Росія відправила на переговори чиновників нижчого рангу.
Європейські лідери висловлюють розчарування та занепокоєння непослідовністю політики Дональда Трампа в питанні врегулювання війни Росії проти України. Президент США досі не втілив у життя погрози примусити Росію до безумовного перемир'я.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Читайте також Санкції чи обвал цін на нафту: що більше б'є по економіці Росії сильніше
Європа розчарована політикою Трампа
Перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією завершилися без домовленості про перемир'я.
У відповідь європейські лідери вкотре наголосили на потребі повного та безумовного припинення вогню і попередили про новий пакет санкцій.
Тим часом у приватних розмовах європейські чиновники зізнаються: вони розчаровані та збентежені через постійні зміни позиції Трампа. Один із посадовців висловив сподівання, що події цього тижня продемонструють Трампу: росіяни не налаштовані серйозно на мир – і США мають діяти жорстко.
Дехто досі вірить, що Трамп виконає свої попередні обіцянки й запровадить "вторинні" санкції та банківські обмеження проти Москви та її поплічників. Також він міг би підтримати законопроєкт сенатора-республіканця Ліндсі Грема про "задушливі" санкції, що вже має двопартійну підтримку в Конгресі,
– йдеться в матеріалі.
За словами чиновників, останнім часом в оточенні Трампа зростає роздратування діями Путіна, і тепер саме очільник Кремля розглядається як головна перешкода для миру.
Представники США, які зустрічалися з європейськими колегами цього тижня в Туреччині, заявили про готовність до санкцій після того, як Росія відправила на переговори чиновників нижчого рангу,
– зазначають журналісти.
Водночас американська сторона дала зрозуміти Європі, що будь-яке рішення про подальші кроки має ухвалити особисто Трамп.