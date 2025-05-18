Європа розчарована діями Трампа, а той не поспішає тиснути на Путіна, – Bloomberg

Європейські лідери висловлюють розчарування та занепокоєння непослідовністю політики Дональда Трампа в питанні врегулювання війни Росії проти України. Президент США досі не втілив у життя погрози примусити Росію до безумовного перемир'я.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Санкції чи обвал цін на нафту: що більше б'є по економіці Росії сильніше

Європа розчарована політикою Трампа

Перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією завершилися без домовленості про перемир'я.

У відповідь європейські лідери вкотре наголосили на потребі повного та безумовного припинення вогню і попередили про новий пакет санкцій.

Тим часом у приватних розмовах європейські чиновники зізнаються: вони розчаровані та збентежені через постійні зміни позиції Трампа. Один із посадовців висловив сподівання, що події цього тижня продемонструють Трампу: росіяни не налаштовані серйозно на мир – і США мають діяти жорстко.

Дехто досі вірить, що Трамп виконає свої попередні обіцянки й запровадить "вторинні" санкції та банківські обмеження проти Москви та її поплічників. Також він міг би підтримати законопроєкт сенатора-республіканця Ліндсі Грема про "задушливі" санкції, що вже має двопартійну підтримку в Конгресі,

– йдеться в матеріалі.

За словами чиновників, останнім часом в оточенні Трампа зростає роздратування діями Путіна, і тепер саме очільник Кремля розглядається як головна перешкода для миру.

Представники США, які зустрічалися з європейськими колегами цього тижня в Туреччині, заявили про готовність до санкцій після того, як Росія відправила на переговори чиновників нижчого рангу,

– зазначають журналісти.

Водночас американська сторона дала зрозуміти Європі, що будь-яке рішення про подальші кроки має ухвалити особисто Трамп.