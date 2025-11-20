Всього два пункти: Каллас розповіла про план ЄС щодо миру в Україні

Європейський Союз має чіткий план, який допоможе досягнути миру в Україні. Він складається лише з двох пунктів: послаблення Росії та підтримка України.

У чому суть мирного плану ЄС?

Подробиці мирного плану Євросоюзу розповіла висока представниця ЄС з питань зовнішньої й безпекової політики Кая Каллас.

Європейський Союз завжди підтримував справедливий, тривалий і всеосяжний мир. Сьогодні ми, звісно, обговорили останні події, і міністр Сибіга поінформував нас про позицію України,

– зазначила вона.

За словами посадовиці, позиція ЄС залишається незмінною: для успіху будь-якого мирного плану він має бути підтриманий Україною та Європою.

ЄС має дуже чіткий план із двох пунктів. По-перше, послабити Росію. По-друге, підтримати Україну,

– наголосила Каллас.

Головна дипломатка Євросоюзу повідомила, що 20 листопада голова Європейського розвідувального центру та посланник ЄС із питань санкцій поінформували міністрів про вплив обмежень на Росію.

За наявною інформацією, обсяг експорту російської сирої нафти впав до найнижчого рівня за останні місяці, а податкові надходження від нафтового сектору стали найменшими від початку війни.

