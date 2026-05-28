Євросоюз не може бути посередником у перемовинах України та Росії, – Каллас

У Європейському Союзі заявили, що не розглядають для себе роль "нейтрального посередника" на можливих мирних переговорах між Києвом і Москвою, адже відкрито підтримують українців та захищають власні безпекові інтереси.

Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Лімасолі на Кіпрі в четвер, 28 травня.

Як у Євросоюзі ставляться до переговорів?

Кая Каллас пояснила, що Євросоюз має допомогти українській стороні у цих перемовинах, однак не може бути посередником.

Тому що ми захищаємо інтереси Європи та інтереси України. Тому що Україна також знаходиться в Європі… Ми не можемо бути посередниками, ми не можемо бути нейтральними, ставлячись до них рівноправно. Ми явно на боці України,

– підкреслила вона.

Також дипломатка зазначила, що переговори щодо завершення війни мають відбуватися безпосередньо між Києвом і Москвою. За її словами, міжнародна спільнота може закликати сторони до діалогу, а окремі держави можуть виконувати роль "човникової дипломатії", однак ключові рішення мають ухвалюватися все ж саме Україною та Росією.

Окрім цього, Каллас уточнила, що під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС обговорювали не стільки можливі кандидатури представника від блоку, скільки зміст майбутніх переговорів та умови потенційного завершення війни.

Не може бути жодного юридичного визнання окупованих територій України, а також має бути забезпечена відповідальність за скоєне. Росія повинна співпрацювати з міжнародними розслідуваннями та відшкодувати збитки, спричинені нею,

– сказала очільниця європейської дипломатії.

Своє бачення потенційних переговорів також озвучив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Як і Каллас, він заявив, що Європа не може поєднати постійну підтримку Києва з роллю посередника в новому мирному процесі.

Еспен Барт Ейде наголосив, що Євросоюз має грати іншу роль, ніж та, яку намагався виконувати Дональд Трамп як нібито нейтральний посередник.

Бути прихильником України – це добра та героїчна роль. Роль посередника також може бути героїчною, але це інша роль. Це як між адвокатом і суддею. У судді немає нічого поганого, але він не може бути одночасно адвокатом однієї сторони,

– пояснив свою думку політик.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Росія може намагатися змінити формат міжнародних переговорів щодо війни в Україні, залучивши до них Європу. За його словами, це відповідає інтересам Кремля, який прагне виграти час і послабити тиск санкцій.

Тсахкна також зазначив, що попередні переговорні процеси фактично не були реальними домовленостями, а радше затягнутими обговореннями, які дозволяли Росії маневрувати.