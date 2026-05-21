За події далеких 90-х: США висунули звинувачення Раулю Кастро у вбивстві

Дональд Трамп узявся за Рауля Кастро, 94-річного колишнього лідера Куби. 20 травня йому висунули звинувачення у справі, яка триває вже три десятиліття.

Деталі передає CNN з посиланням на джерела. Раніше мовилося, що міністерство юстиції США працює над висуненням звинувачень Раулю Кастро.

В чому звинувачують Рауля Кастро?

Мова про події 1996 року, коли кубинські військові збили два літаки "Братів-рятувальників", кубинсько-американської організації. Тоді загинули четверо чоловіків, троє з яких були громадянами США.

На той момент Рауль Кастро був міністром оборони. Вважають, що саме він віддав наказ збити літаки.

Виконувач обов'язків генерального прокурора Тодд Бланш оголосив про висунення обвинувачення під час церемонії вшанування пам'яті жертв збиття літака в день, який кубинські емігранти відзначають як День незалежності Куби,

– мовиться в статті.

"Брати-рятувальники" пролітали безпосередньо за межами кубинського повітряного простору та скидали тисячі листівок з антикубинською пропагандою, призначеною для мешканців Гавани, столиці Куби.

Прокурори під час судового процесу розповіли: день нападу шпигуни в Маямі поінформували кубинських військових про запланований політ і переконалися, що Ернандес, ватажок угруповання, не був на борту жодного з літаків.

Контекст. За даними слідства, члени кубинського шпигунського угруповання La Red Avispa пробралися до "Братів-рятувальників". ФБР навіть встановило, що шпигуни діяли і на військових об'єктах у Маямі, і навіть в офісах членів Конгресу.

Девід Бакнер, який допомагав очолювати обвинувачення щодо шпигунства, каже, що дослідили докази "так глибоко, наскільки це можливо". За його словами, слід домогтися справедливості для сімей убитих, тому прокурори хочуть висунути звинувачення всім, хто причетний до вбивства пілотів "Братів-рятувальників".

Це не було випадковим, це не було спонтанним вчинком, це було заздалегідь сплановане вбивство. Воно мало на меті залякати народ Куби,

– пояснив Бакнер.

Тож Рауля Кастро звинувачують у змові з метою вбивства громадян США, знищенні літака та чотирьох випадках вбивства. Він не перебуває під вартою в США.

Довідка. "Брати-рятувальники" або "Брати на допомогу" спершу були гуманітарною організацією, створеною 1991 року. Вона допомагала кубинцям, які намагалися дістатися до США через Флоридську протоку. На Кубі тоді пояснили: збили літаки, бо ті порушили повітряний простір країни. А у США згодом ухвалили закон на підтримку неурядовим організаціям та окремим особам у зусиллях з розбудови демократії. Відносини між США та Кубою погіршились.

Чому до подій 1996 року повернулися тільки зараз?

У США розслідували ці події і виносили вироки, але не Раулю Кастро. 2000 року на судовому процесі п'ятьох членів кубинського шпигунського угруповання, зокрема його лідера Херардо Ернандеса, визнали винними у шпигунстві та інших звинуваченнях.

Ернандес відбував довічне ув'язнення у в'язниці США. Але у 2014 році його повернули на Кубу під час обміну полоненими. Тоді це стало історичним кроком адміністрації Обами до порозуміння та налагодження відносин між країнами. А в березні 2016 року Барак Обама став першим президентом США, який відвідав Кубу з часів Келвіна Куліджа в 1928 році.

Та на півдні Флориди, де проживає найбільша кубинсько-американська громада, цей обмін викликав лють.

2016 року Гай Льюїс, на тоді прокурор США в Маямі, написав службову записку на 7 сторінок, де виклав можливу справу проти Кастро. Тодішній генеральний прокурор Джефф Сешнс не відреагував. Але в останні місяці записка потрапила до високопосадовців адміністрації Трампа, зокрема державного секретаря Марко Рубіо – кубинця за походженням.

Адвокат Джордж Фаулер, чия родина втекла з Куби, коли йому було 9 років, представляє лобістську групу Кубинсько-американського національного фонду. Він написав Дональду Трампу та включив до листа службову записку Льюїса, щоб обґрунтувати необхідність вжиття заходів проти Кастро.

Таким чином, повернення до подій 1996 року символізує зміну політики США щодо Куби. І вкладається в канву агресивних заяв Трампа стосовно острова.

За кілька годин до того, як США висунули звинувачення Раулю Кастро, Марко Рубіо звернувся до кубинців. Він сказав, що пропонує новий шлях, "де є реальна можливість вибирати, хто керує країною, і голосувати за їхню зміну, якщо вони не справляються зі своєю роботою". Тобто натякнув на зміну влади на острові.

14 травня Кубу відвідав директор ЦРУ Джон Реткліфф – імовірно, схилити кубинців до поступок.

Звинувачення Раулю Кастро може призвести до війни між США та Кубою

"Це підвищує температуру між ворогами часів Холодної війни до рівня, якого не бачили десятиліттями. І ці звинувачення закладають основу для можливої ​​військової операції США з метою його екстрадиції – як це сталося з Ніколасом Мадуро з Венесуели, близьким союзником Куби", – мовиться в матеріалі Патріка Опмана, міжнародного кореспондента та керівника бюро CNN у Гавані.