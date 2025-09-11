Україна зірвала плани Путіна на швидку перемогу, і після майже чотирьох років війни він досі без результату. Тому Кремль може вдаватися до провокацій проти НАТО, адже Європа і Альянс не визнає "досягнень" диктатора.

Голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко в ефірі 24 Каналу зазначив, що якби Росія повністю виключала можливість прямого військового зіткнення з НАТО, вона могла б обмежуватися простими провокаціями, після яких Альянс лише посилював би оборону на кордонах. Втім, за даними розвідок та з огляду на дії Володимира Путіна, ескалація проти НАТО виглядає цілком ймовірною.

Дивіться також Частина дронів, які порушили повітряний простір Польщі, прямували до бази НАТО, – Welt

На які дії Путіна варто звернути увагу?

Тому Кремлю не вигідно лише провокувати країни, змушуючи їх укріплюватися на кордонах.

"Тут дуже важливий момент: Росія війною проти України намагалася впливати не лише на нашу державу, а й на всю систему безпеки в Європі. І зараз вона дійшла до становища, коли жоден сценарій щодо України – з можливих чи навіть неможливих – не дає Москві бажаного впливу на країни Заходу, який вона хотіла здобути швидкою перемогою у 2022 році", – сказав Ярослав Божко.

Він додав, що це може змусити Росію більше зосередитися на країнах Балтії та Польщі. Наносити удар по Україні, щоб вона впала, Росія вже не вважає реалістичним.

Зате атака на Балтію чи Польщу, особливо на тлі розмов Дональда Трампа про виведення військ зі Східної Європи та зменшення військової присутності США у світі, дозволяє росіянам використати менше сил, ніж за три роки війни в Україні, і водночас створити серйознішу загрозу для Заходу на інших фронтах.

Тому я би не зводив усі сигнали на польсько-балтійському напрямку лише до демонстративних чи відволікаючих кроків. Адже Путін зараз у становищі, коли своїх цілей в Україні він не досягає. І я говорю не про завдання зі знищення української державності, а про значно ширші цілі,

– наголосив Божко.

Він також зазначив, що Росія прагне отримати від Заходу умовну угоду, яка гарантуватиме їй "недоторканну зону", де її авторитарні порядки визнаватимуть легітимними, знімуть санкції й дозволять торгувати. Іншими словами, Москва хоче відновити для себе зону впливу, подібну до тієї, яку мав Радянський Союз. Якщо цього не вдасться досягти в Україні, то цілком імовірно, що в Європі з’явиться ще один фронт.

"Я серйозно ставлюся до німецьких оцінок, тому що навіть німці, які завжди були надзвичайно обережними й уникали різких висловів, раптом починають говорити про потребу мілітаризації Балтії та перекидання туди додаткових бригад. Бо існує величезна загроза і можливий прямий воєнний конфлікт з Росією. Я ставлюся до цього серйозно, адже розумію, що саме їм це сказати найважче серед усіх західних держав", – сказав Божко.

Він пояснив, що Німеччина має особливе ставлення до військової сили й неохоче погодилася на нову мілітаризацію. Це був вимушений крок, але загалом він виявився хоча б частково успішним.

Що відомо про наміри Путіна щодо НАТО?