Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко в эфире 24 Канала отметил, что если бы Россия полностью исключала возможность прямого военного столкновения с НАТО, она могла бы ограничиваться простыми провокациями, после которых Альянс лишь усиливал бы оборону на границах. Впрочем, по данным разведок и учитывая действия Владимира Путина, эскалация против НАТО выглядит вполне вероятной.

На какие действия Путина стоит обратить внимание?

Поэтому Кремлю не выгодно только провоцировать страны, заставляя их укрепляться на границах.

"Здесь очень важный момент: Россия войной против Украины пыталась влиять не только на наше государство, но и на всю систему безопасности в Европе. И сейчас она дошла до положения, когда ни один сценарий в отношении Украины – из возможных или даже невозможных – не дает Москве желаемого влияния на страны Запада, который она хотела получить быстрой победой в 2022 году", – сказал Ярослав Божко.

Он добавил, что это может заставить Россию больше сосредоточиться на странах Балтии и Польши. Наносить удар по Украине, чтобы она упала, Россия уже не считает реалистичным.

Зато атака на Балтию или Польшу, особенно на фоне разговоров Дональда Трампа о выводе войск из Восточной Европы и уменьшения военного присутствия США в мире, позволяет россиянам использовать меньше сил, чем за три года войны в Украине, и одновременно создать серьезную угрозу для Запада на других фронтах.

Поэтому я бы не сводил все сигналы на польско-балтийском направлении только к демонстративным или отвлекающим шагам. Ведь Путин сейчас в положении, когда своих целей в Украине он не достигает. И я говорю не о задачах по уничтожению украинской государственности, а о значительно более широких целях,

– подчеркнул Божко.

Он также отметил, что Россия стремится получить от Запада условное соглашение, которое будет гарантировать ей "неприкосновенную зону", где ее авторитарные порядки будут признавать легитимными, снимут санкции и позволят торговать. Другими словами, Москва хочет восстановить для себя зону влияния, подобную той, которую имел Советский Союз. Если этого не удастся достичь в Украине, то вполне вероятно, что в Европе появится еще один фронт.

"Я серьезно отношусь к немецким оценкам, потому что даже немцы, которые всегда были чрезвычайно осторожными и избегали резких высказываний, вдруг начинают говорить о необходимости милитаризации Балтии и переброске туда дополнительных бригад. Потому что существует огромная угроза и возможен прямой военный конфликт с Россией. Я отношусь к этому серьезно, ведь понимаю, что именно им это сказать труднее всего среди всех западных государств", – сказал Божко.

Он пояснил, что Германия имеет особое отношение к военной силе и неохотно согласилась на новую милитаризацию. Это был вынужденный шаг, но в целом он оказался хотя бы частично успешным.

Что известно о намерениях Путина относительно НАТО?