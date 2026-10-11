Повна заборона на російську нафту: у США готують до голосування "Закон Рейгана"

У Палаті представників США планують винести на голосування документ про повну заборону на закупівлю російської нафти. Нова ініціатива отримала назву "Закон імені Рональда Рейгана про мир через силу".

Про такі наміри повідомив конгресмен-республіканець Фіцпатрік. Про це політик розповів у власних соцмережах.

Що відомо про пропозицію?

Конгресмен-республіканець від штату Пенсильванія Браян Фіцпатрік розповів, що разом із колегами з Республіканської та Демократичної партій внесе законопроєкт, який заблокує закупівлю країною російської нафти. Документ матиме назву "Закон імені Рональда Рейгана про мир через силу".

Політик зазначив, що вони збираються використати спеціальну процедуру, щоб обійти стандартний розгляд ініціативи. Автор ініціативи переконаний, що документ має величезну підтримку серед американських законодавців.

Його примусово винесуть на голосування через петицію про звільнення від розгляду, і він пройде переважною більшістю голосів,

– заявив Фіцпатрік.

Наразі залишається незрозумілим, коли саме цей законопроєкт офіційно внесуть до зали. Також конгресмен поки не розкрив імена співавторів документу та конкретні механізми, за допомогою яких США планують обмежувати нафтові закупівлі.

Що відомо про наміри США?

Зазначимо, що у Вашингтоні розглядають й інші інструменти впливу на доходи Москви. Зокрема, адміністрація Дональда Трампа вивчає можливість запровадження нових мит проти Китаю та Індії, які є найбільшими імпортерами російських енергоносіїв.

Водночас американські сенатори Джин Шахін та Роджер Вікер закликали пришвидшити запровадження так званих "пекельних санкцій". Вони вимагають від уряду вдарити по "тіньовому флоту" та іноземних банках, які допомагають Кремлю ховати гроші від санкційного контролю.

Проте, у п'ятницю, 9 жовтня, президент США провів телефонну розмову з російським диктатором. Після неї Трамп вирішив зняти санкції з російського дизелю, попри терористичні удари країни-агресорки по українських містах.