НАТО виграє війну, якщо Росія нападе зараз, – Рютте
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс здобув би перемогу у разі нападу Росії зараз.
- Рютте наголосив на важливості збереження військової переваги НАТО у майбутньому.
Нині країни НАТО достатньо сильні, аби Росія не наважилась на напад. Альянс працює над тим, щоб зберегти військову перевагу й у наступні роки.
Про це у суботу, 14 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише видання Reuters.
Дивіться також Це божевільна поведінка: Рютте у Мюнхені вказав на мізерні здобутки Росії та шалені втрати
Чи має НАТО достатньо сил, аби відбити наступ Росії зараз?
Генсек зауважив, що в разі протистояння з Росією сьогодні Альянс точно здобув би перемогу.
Крім того, він підкреслив необхідність підтримувати таку військову перевагу й у майбутньому, аби й через кілька років ситуація залишалась на користь країн НАТО.
Ми виграємо будь-яку битву з Росією, якщо вони нападуть на нас зараз, і ми повинні переконатися, що через два, чотири, шість років ситуація залишиться такою ж,
– сказав генсек.
Росія планує атакувати країни Альянсу: що відомо?
Росія посилила агресію в Європі, зокрема здійснює диверсійні акти. За словами полковника США у відставці Джона Світа, такими діями Кремль показує готовність і надалі тиснути на європейські країни та загрожувати їм військовим нападом.
Естонська розвідка стверджує, що Росія планує збільшити чисельність військ уздовж східного флангу НАТО, але не має можливості для атаки у 2026 році.
На Заході переконані, що Росія може бути готова до війни із країнами НАТО у найближчі 5 років.