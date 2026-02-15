НАТО виграє війну, якщо Росія нападе зараз, – Рютте

Нині країни НАТО достатньо сильні, аби Росія не наважилась на напад. Альянс працює над тим, щоб зберегти військову перевагу й у наступні роки.

Про це у суботу, 14 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише видання Reuters.

Чи має НАТО достатньо сил, аби відбити наступ Росії зараз?

Генсек зауважив, що в разі протистояння з Росією сьогодні Альянс точно здобув би перемогу.

Крім того, він підкреслив необхідність підтримувати таку військову перевагу й у майбутньому, аби й через кілька років ситуація залишалась на користь країн НАТО.

Ми виграємо будь-яку битву з Росією, якщо вони нападуть на нас зараз, і ми повинні переконатися, що через два, чотири, шість років ситуація залишиться такою ж,

– сказав генсек.

Росія планує атакувати країни Альянсу: що відомо?