Геополітика Європа НАТО виграє війну, якщо Росія нападе зараз, – Рютте
15 лютого, 11:40
НАТО виграє війну, якщо Росія нападе зараз, – Рютте

Діана Подзігун
Основні тези
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс здобув би перемогу у разі нападу Росії зараз.
  • Рютте наголосив на важливості збереження військової переваги НАТО у майбутньому.

Нині країни НАТО достатньо сильні, аби Росія не наважилась на напад. Альянс працює над тим, щоб зберегти військову перевагу й у наступні роки.

Про це у суботу, 14 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише видання Reuters.

Чи має НАТО достатньо сил, аби відбити наступ Росії зараз?

Генсек зауважив, що в разі протистояння з Росією сьогодні Альянс точно здобув би перемогу. 

Крім того, він підкреслив необхідність підтримувати таку військову перевагу й у майбутньому, аби й через кілька років ситуація залишалась на користь країн НАТО.

Ми виграємо будь-яку битву з Росією, якщо вони нападуть на нас зараз, і ми повинні переконатися, що через два, чотири, шість років ситуація залишиться такою ж,
– сказав генсек.

Росія планує атакувати країни Альянсу: що відомо?

  • Росія посилила агресію в Європі, зокрема здійснює диверсійні акти. За словами полковника США у відставці Джона Світа, такими діями Кремль показує готовність і надалі тиснути на європейські країни та загрожувати їм військовим нападом.

  • Естонська розвідка стверджує, що Росія планує збільшити чисельність військ уздовж східного флангу НАТО, але не має можливості для атаки у 2026 році.

  • На Заході переконані, що Росія може бути готова до війни із країнами НАТО у найближчі 5 років.