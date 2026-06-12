"Готові битися": генерал НАТО оцінив загрозу нападу Росії на країни Балтії

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, заявив, що Росія "не шукає конфлікту". І це попри занепокоєння ЄС щодо потенційних прогалин у безпеці, які виникли через план Вашингтона вивести ключові військові активи.

Тож якщо Росія нападе на країни Балтії, в неї нічого не вийде. Таку думку висловив Алексус Гринкевич, повідомляє Financial Times.

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Що кажуть у НАТО про загрозу для країн Балтії?

Гринкевич розповів, що дуже уважно стежив за розвідувальними даними.

Росія не шукає конфлікту... Вона розуміє термін "оборонний альянс" і розуміє, що ми маємо низку асиметричних переваг,

– зазначив він.

Його коментарі прозвучали на тлі планів США скоротити військові можливості, які вони виділяють на моделі сил НАТО. Йдеться про сили і техніку Альянсу, які можуть бути розгорнуті протягом 10, 30 і 180 днів у відповідь на кризу.

Оцінка генерала контрастує зі зростаючими занепокоєннями в країнах Балтії. Там вважають, що скорочення військової присутності США може послабити стримування НАТО та змінити розрахунки Москви.

Гринкевич додав, що його завдання полягає в тому, аби Росія зрозуміла, що якщо спробує щось у країнах Балтії, то не досягне успіху.

"Оскільки вони знають, що не досягнуть успіху, вони не ризикуватимуть, беручи на себе такі ризики", – зазначив генерал.

Водночас він наголосив, що боротися із Росією готові хоч уже.

Коли люди запитують мене, чи готові ви битися сьогодні ввечері? Абсолютно,

– сказав Гринкевич.

До слова, Росія на початку червня нібито підготувала позов до Міжнародного суду ООН проти Латвії, Литви та Естонії.

Раніше уже повідомлялося, що Москва хоче судитися із цими країнами через "утиски росіян" та "переписування історії".