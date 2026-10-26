"Три проблемні трійки": аналітик сказав, чому Трампу загрожує третій імпічмент

Рейтинг схвалення Дональда Трампа продовжує падати напередодні виборів до Конгресу. Якщо демократи зможуть взяти більшість у Палаті представників та Сенаті, то в президента США почнуться проблеми.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, прогнози вказують на високі шанси Демократичної партії здобути більшість у Палаті представників. Щодо Сенату ситуація поки незрозуміла, однак демократи мають усі шанси і там перемогти. Виразним індикатором є ситуація в штаті Техас – традиційно республіканському штаті, де за опитуваннями зараз перемагає кандидат від демократів.

У Трампа можуть початися проблеми

Як наголосив Ус, у Дональда Трампа є три "проблемні трійки", які визначать його подальшу політичну долю. Перша з них – це 3 листопада, коли завершаться вибори. Друга – 3 січня, коли буде день інавгурації нового складу Конгресу. А третя – можлива процедура оголошення імпічменту.

Вже зараз рівень схвалення Трампа перебуває на рекордно низьких показниках. ЗМІ наводять показники від 31% до 36%.

Що найцікавіше в цій ситуації? В одному з опитувань американців запитували, чи схвалюють вони імпічмент Трампа. 54% респондентів відповіли, що так. Зрозуміло, що більшість прихильників демократів погодяться з цією ідеєю. Однак навіть серед прихильників республіканців близько 25% відповіли, що також підтримують цю ідею,

– зазначив Ус.

Чимало прихильників республіканців розчаровані зовнішньополітичними кроками Трампа. Зокрема, його російським треком та позицією щодо Китаю.

Чого очікувати від виборів у США: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада. Там переобиратимуть усю Палату представників та третину Сенату. Дострокове голосування вже триває в багатьох штатах.