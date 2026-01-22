Келлог розкритикував Путіна і заявив, що сподівається на мир до Дня Незалежності України

Колишній спецпредставник США з питань України Кіт Келлог висловив сподівання, що в Україні вдасться встановити мир вже до Дня Незалежності.

Таку заяву генерал-лейтенант армії США у відставці зробив він під час дискусії "Роль США у світі" у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

Про що заявив Келлог?

На думку американського експосланця, Україні треба протриматися зиму, зокрема залишок січня та лютий, і вже навесні вона може отримати перевагу над російською стороною. Він сподівається на швидке закінчення війни.

Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа настане мир на землі,

– сказав він.

Кіт Келлог переконаний, що українські військові здатні повністю зупинити російських окупантів, і що Росія не виграє розпочату проти України війну. Він наголосив на низці невдач Москви, зокрема щодо ситуації на фронті.

"Він (Путін – 24 Канал) вимірює свій прогрес у метрах, а не в милях. І він не в Одесі, не в Києві, він насправді взагалі не вийшов з Донбасу… у нього великі проблеми", – наголосив колишній спеціальний представник.

За його словами, можливо, наразі тривають останні етапи мирних переговорів, проте головною перешкодою до миру залишається Володимир Путін, який боїться визнати провал розпочатої їм війни в Україні.

На якому етапі переговори зараз?