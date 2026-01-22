Келлог розкритикував Путіна і заявив, що сподівається на мир до Дня Незалежності України
- Кіт Келлог висловив сподівання на встановлення миру до Дня Незалежності, зазначивши, що Україна може отримати перевагу навесні.
- Він наголосив на невдачах Москви та вважає, що головною перешкодою до миру є Володимир Путін, який боїться визнати провал війни.
Колишній спецпредставник США з питань України Кіт Келлог висловив сподівання, що в Україні вдасться встановити мир вже до Дня Незалежності.
Таку заяву генерал-лейтенант армії США у відставці зробив він під час дискусії "Роль США у світі" у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.
Дивіться також Якщо Україна переживе цю зиму, перевага буде на її боці, – Кіт Келлог
Про що заявив Келлог?
На думку американського експосланця, Україні треба протриматися зиму, зокрема залишок січня та лютий, і вже навесні вона може отримати перевагу над російською стороною. Він сподівається на швидке закінчення війни.
Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа настане мир на землі,
– сказав він.
Кіт Келлог переконаний, що українські військові здатні повністю зупинити російських окупантів, і що Росія не виграє розпочату проти України війну. Він наголосив на низці невдач Москви, зокрема щодо ситуації на фронті.
"Він (Путін – 24 Канал) вимірює свій прогрес у метрах, а не в милях. І він не в Одесі, не в Києві, він насправді взагалі не вийшов з Донбасу… у нього великі проблеми", – наголосив колишній спеціальний представник.
За його словами, можливо, наразі тривають останні етапи мирних переговорів, проте головною перешкодою до миру залишається Володимир Путін, який боїться визнати провал розпочатої їм війни в Україні.
На якому етапі переговори зараз?
Стів Віткофф 22 січня вирушить у Москву з Джаредом Кушнером задля переговорів з диктатором Володимиром Путіним, який, на його думку, прагне закінчення війни в Україні. Кремль підтвердив зустріч.
Відомо, о мирні переговори стосовно закінчення війни в Україні продовжаться після зустрічей американських представників у Москві. Подальші обговорення, як повідомив Віткофф, заплановані в Абу-Дабі.
Водночас Володимир Зеленський вже прибув до Давосу на перемовини із Дональдом Трампом. Близько 13:00 за місцевим часом пройде протокольна зйомка президентів, але формат може змінитися.