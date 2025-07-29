Президент США Дональд Трамп припустив, що війна в Україні може затягнутися надовго. Американський лідер після розмов з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним вважав, що конфлікт можна швидко врегулювати, але поведінка останнього зараз змусила Трампа змінити думку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента США для YouTube-каналу Pod Force One with Miranda Devine.

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Що зараз каже Трамп про завершення війни в Україні?

Американський лідер висловив думку, що зараз війна перебуває на такому рівні, що її завершення займе досить багато часу. Раніше Дональд Трамп мав "чудові розмови" з президентом Росії й навіть зазначав, що розв'язання конфлікту буде швидким.

Тепер президент Сполучених Штатів буквально змушує Володимира Путіна завершити війну й дає йому 10 днів на ухвалення рішення. У разі ігнорування лідером Кремля вимог Дональд Трамп погрожує економічними обмеженнями.

Високопосадовець розповів журналістам, що після телефонних розмов з Путіним сталося "дуже багато поганих речей". Путіну нібито важко діяти, адже він розраховував на триденну війну та не врахував, що Україна триматиме оборону вже четвертий рік.

За словами Трампа, Україна та Росія щотижня втрачають своїх людей, адже на фронті гине "по 5 – 6 тисяч солдатів", у яких є батьки, дружини, дівчата, хлопці та інші близькі.

Я не люблю так думати, але все це можна було б легко врегулювати. І це займе ще багато часу,

– зазначив Трамп.

В інтерв'ю лідер США окремо нагадав, що Європа погодилася допомагати Україні та взяти на себе витрати на постачання американської зброї для ЗСУ. Трамп каже, що така угода з ЄС "була хорошою".

Нагадаємо, у червні Дональд Трамп зробив заяву, що суперечить його словам під час передвиборчої кампанії щодо швидкого завершити війни. Він зазначив, що це важко зробити через те, що з Володимиром Путіним важко співпрацювати в цьому напрямку.