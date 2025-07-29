Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью президента США для YouTube-канала Pod Force One with Miranda Devine.

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Что сейчас говорит Трамп о завершении войны в Украине?

Американский лидер высказал мнение, что сейчас война находится на таком уровне, что ее завершение займет достаточно много времени. Ранее Дональд Трамп имел "замечательные разговоры" с президентом России и даже отмечал, что решение конфликта будет быстрым.

Теперь президент Соединенных Штатов буквально заставляет Владимира Путина завершить войну и дает ему 10 дней на принятие решения. В случае игнорирования лидером Кремля требований Дональд Трамп угрожает экономическими ограничениями.

Высокопоставленный чиновник рассказал журналистам, что после телефонных разговоров с Путиным произошло "очень много плохих вещей". Путину якобы трудно действовать, ведь он рассчитывал на трехдневную войну и не учел, что Украина будет держать оборону иже четвертый год.

По словам Трампа, Украина и Россия еженедельно теряют своих людей, ведь на фронте погибает "по 5-6 тысяч солдат", у которых есть родители, жены, девушки, парни и другие близкие.

Я не люблю так думать, но все это можно было бы легко урегулировать. И это займет еще много времени,

– отметил Трамп.

В интервью лидер США отдельно напомнил, что Европа согласилась помогать Украине и взять на себя расходы на поставку американского оружия для ВСУ. Трамп говорит, что такое соглашение с ЕС "было хорошим".

Напомним, в июне Дональд Трамп сделал заявление, противоречащее его словам во время предвыборной компании относительно быстрого завершить войны. Он отметил, что это трудно сделать из-за того, что с Владимиром Путиным трудно сотрудничать в этом направлении.