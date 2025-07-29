Путін залишається доволі стриманим щодо жорстких висловлювань та ультиматумів Трампа. Публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський припустив у розмові з 24 Каналом, чи надалі очільник Кремля продовжить мовчати у відповідь на різкі випади президента США.

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Піонтковський наголосив, що російські пропагандисти доволі жорстко висловлюються щодо заяв Трампа. Однак очільник Кремля доволі стримана щодо нього.

Кремль, на його думку, намагається продовжувати лінію, що, мовляв, є розсудливий американський лідер, а біснуваті європейці здійснюють на нього шалений тиск щодо Росії.

Цікаво, чи цього разу все буде так само, чи, можливо, Путін зірветься. А на Трампа має вплив, якщо зачіпають його особисте, его. Це може підсилити його ставлення,

– припустив публіцист.

Також, можливо, найближчі соратники Путіна обережно натиснуть на нього і він зробить певні заяви. Загалом, на думку Піонтковського, очільник Кремля може здійснити один маневр.

Путін може відповісти, що подумав і готовий припинити вогонь по лінії боєзіткнення та не буде наполягати на тому, щоб Запорізька та Херсонська області перейшли Росії. Однак при цьому Україна має погодитись на обмеження свого суверенітету.

Проте це є абсолютно неприйнятним для України. Путін може дати зрозуміти, що це для нього – святе, і потрібно усунути першопричину війни. А це – існування незалежної української держави. Тому, щоб проявити гнучкість, Путін може відмовитись від Запоріжжя та Херсонщини,

– наголосив він.

Однак при цьому російський диктатор продовжить наполягати на тому, що Україна має стати нейтральною, позаблоковою та беззбройною державою. Від цього Путін не відступиться, адже, за словами публіциста, це означає капітуляцію України.

Проте в цій ситуації і європейці, і держсекретар Марк Рубіо пояснять Трампу, що це не компроміс, а усунення незалежної української держави. І президент США буде змушений діяти щодо реалізації свого ультиматуму,

– пояснив Андрій Піонтковський.

Принаймні робота в цьому напрямку, додав він, вже здійснюється, зокрема в Індії вважають, що зможуть обійтися без російської нафти, якщо будуть запроваджені жорсткіші санкції.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що новий дедлайн для Володимира Путіна щодо закінчення війни в Україні становитиме приблизно 10 – 12 днів. Він почав діяти від 28 липня. Президент США скасував свій попередній 50-денний дедлайн, який мав закінчитися 3 вересня, та наголосив, що "немає сенсу чекати", адже не має "жодного прогресу".