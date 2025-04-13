"Світ чекав місяць, поки Росія домовиться": у Фінляндії назвали три кроки, щоб зупинити війну

Фінляндія відреагувала на атаку Росії по Сумах 13 квітня. На тлі цих подій глава МЗС Фінляндії запропонувала три кроки, щоб зупинити війну в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Еліни Валтонен в X.

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Що потрібно для закінчення війни в Україні

Еліна Валтонен висловила співчуття рідним вбитих Росією у Сумах.

"Жахливі новини з Сум в Україні, де російські ракети вбили десятки людей, включаючи дітей, які йшли до церкви на Вербну неділю. Мої думки з жертвами та їхніми близькими", – написала вона.

Глава МЗС Фінляндії також зауважила, що світ чекав більше ніж місяць, поки Росія домовиться про припинення вогню, але натомість вона продовжує бомбити мирних українців.

На тлі цього Валтонен запропонувала три речі, потрібні для закінчення війни в Україні.

На її думку, потрібно й надалі посилювати Україну військовою допомогою, ввести ще більші економічні санкції проти Росії, аби "послабити військову машину", а також встановити чіткий термін припинення вогню.

Нагадаємо, що з 11 березня по 11 квітня, тобто місяць так званого перемир'я, Росія здійснила 5 тисяч атак на фронті, а також атакувала Україну майже 70 ракетами різних типів, понад 2200 безпілотниками "Шахед" та понад 6000 КАБами.