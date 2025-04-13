Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

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МЗС України звертається до міжнародної спільноти

Російський удар балістичною ракетою по центру Сум стався зранку 13 квітня, коли люди поверталися з освячення верби та просто гуляли вулицями. Дві ракети нанесли серйозні руйнування і вбили 31 людину, серед яких – двоє дітей (станом на 14:20). Понад 80 людей дістали поранення, зокрема десять дітей. Атака в велике християнське свято є абсолютним злом, на яке, очікувано, здатна лише Росія.

МЗС України закликає не мовчати про російську агресію, яка забрала життя цивільних людей.

Ми закликаємо партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на Москву. Сила – єдина мова, яку вони розуміють, і єдиний спосіб покласти край жахливому терору,

– йдеться в повідомленні.

Усю інформацію щодо терористичного злочину Росії в Сумах Україна передає міжнародним партнерам із закликом до всіх столиць і штаб-квартири рішуче відреагувати на терор ворога.

Росія запустила балістичні ракети на Суми / Фото ДСНС України

У відомстві також наголосили, що Росія вже другий місяць ігнорує пропозицію США щодо повного й безумовного припинення вогню. Владімір Путін своїми діями вкотре доводить, що не бажає перемир'я з Україною.