Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

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МИД Украины обращается к международному сообществу

Российский удар баллистической ракетой по центру Сум произошел утром 13 апреля, когда люди возвращались с освящения вербы и просто гуляли по улицам. Две ракеты нанесли серьезные разрушения и убили 31 человека, среди которых – двое детей (по состоянию на 14:20). Более 80 человек получили ранения, в том числе десять детей. Атака в большой христианский праздник является абсолютным злом, на которое, ожидаемо, способна только Россия.

МИД Украины призывает не молчать о российской агрессии, которая унесла жизни гражданских людей.

Мы призываем партнеров предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и усилить давление на Москву. Сила – единственный язык, который они понимают, и единственный способ положить конец ужасному террору,

– говорится в сообщении.

Всю информацию о террористическом преступлении России в Сумах Украина передает международным партнерам с призывом ко всем столицам и штаб-квартиры решительно отреагировать на террор врага.

Россия запустила баллистические ракеты на Сумы / Фото ГСЧС Украины

В ведомстве также отметили, что Россия уже второй месяц игнорирует предложение США относительно полного и безусловного прекращения огня. Владимир Путин своими действиями в очередной раз доказывает, что не желает перемирия с Украиной.