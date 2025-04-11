Водночас за місяць ворог втратив понад 21 тисячу військових вбитими. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Як пройшов місяць "перемир'я" на фронті

У Генштабі розповіли, що з 11 березня по 11 квітня росіяни здійснили 5 124 атаки:

Харківський напрямок – 130;

Куп'янський – 206;

Лиманський – 627;

Сіверський – 149;

Краматорський – 140;

Торецький – 666;

Покровський – 1739;

Новопавлівський – 398;

Гуляйпільський – 152;

Оріхівський – 179;

Придніпровський – 59;

Курський – 679.

Втрати російської армії за цей період склали:

особовий склад – 42 511 осіб (з них убитими понад 21 тисяча);

танки – 286;

бойові броньовані машини – 721;

артилерійські системи – 1 757;

реактивні системи залпового вогню – 50;

засоби ППО – 29;

БпЛА – 2 796;

ракети – 16;

автомобільна техніка – 3 684;

спеціальна техніка – 24;

гелікоптери – 4.

У період "перемир'я" росіяни також залучали до агресії проти України підрозділи збройних сил Північної Кореї. Загалом йдеться про понад 12 тисяч військовослужбовців.

Втрати цього контингенту КНДР (з початку операції на Курщині) склали близько 4 тисяч осіб, з них понад 3 тисячі – пораненими. Із чотирьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, три – втратили боєздатність,

– прозвітували у Генштабі.

Нагадаємо, що глава МЗС України Андрій Сибіга розповів, що з 11 березня по 11 квітня Росія атакувала Україну: