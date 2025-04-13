Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Элины Валтонен в X.

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Что нужно для окончания войны в Украине

Элина Валтонен выразила соболезнования родным убитых Россией в Сумах.

"Ужасные новости из Сум в Украине, где российские ракеты убили десятки людей, включая детей, которые шли в церковь на Вербное воскресенье. Мои мысли с жертвами и их близкими", – написала она.

Глава МИД Финляндии также отметила, что мир ждал больше месяца, пока Россия договорится о прекращении огня, но вместо этого она продолжает бомбить мирных украинцев.

На фоне этого Валтонен предложила три вещи, нужны для окончания войны в Украине.

По ее мнению, нужно и в дальнейшем усиливать Украину военной помощью, ввести еще большие экономические санкции против России, чтобы "ослабить военную машину", а также установить четкий срок прекращения огня.

Напомним, что с 11 марта по 11 апреля, то есть месяц так называемого перемирия, Россия осуществила 5 тысяч атак на фронте, а также атаковала Украину почти 70 ракетами различных типов, более 2200 беспилотниками "Шахед" и более 6000 КАБами.