Держдума Росії ухвалила бюджет на 2027 рік, заклавши 205 мільярдів доларів на війну проти України. Економіст Олег Пендзін вказав, що ці видатки свідчать про намір Кремля продовжувати бойові дії весь 2027 рік.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу розповів про це в ефірі 24 Каналу.

Рекордні витрати на війну та вичерпані ресурси

За його словами, документ успішно пройшов друге читання та засвідчив справжні пріоритети військово-політичного керівництва ворога. Будь-які заяви Кремля про готовність до компромісів є лише словами на тлі масштабної підготовки до тривалого протистояння.

У ньому закладається 205 мільярдів доларів на війну проти України. Для порівняння: у 2022 році воєнний бюджет РФ становив 64 мільярди, у поточному – 152 мільярди. Росія планує воювати весь 2027 рік. Будь-які заяви про мир чи готовність до поступок – це лише слова,

– зазначив Пендзін.

Він також звернув увагу на те, що внутрішні можливості країни-агресорки покривати колосальні рахунки практично вичерпані. Москва позбавлена зовнішніх запозичень ще з 2022 року, а фіскальне навантаження всередині держави досягло критичної межі. Основним джерелом поповнення російської скарбниці залишається експорт сировини, передусім нафти та газу до Китаю. Саме тому посилення санкцій Європейського Союзу та перекриття енергетичних надходжень критично важливі для позбавлення РФ коштів на ведення війни.

Пендзін про закриті деталі саміту в Китаї та плані Кремля: відео

Сигнали від Китаю та крах нової Ялти

Аналізуючи переговори в китайському Шеньчжені, експерт відзначив низку символічних натяків, якими Пекін дав зрозуміти другорядний статус Москви. На саміті відбулася зустріч двох рівноправних партнерів – Сполучених Штатів і КНР – тоді як Росії відвели роль спостерігача без реального впливу.

Першу особу Америки зустрічає сам Сі Цзіньпін, а Путіна зустрічає шостий в ієрархії член КПК. Вихід Трампа на пленарному засіданні супроводжувався гімном США, а вихід Путіна – музикою танцю "Тріпак" із "Лускунчика". У лібрето це танець маріонеток у російському одязі. Путіна ніхто не ображав, йому просто чітко вказали його місце – другорядної фігури без права голосу,

– підкреслив експерт.

За його словами, сподівання Кремля на поділ зон світового впливу та умовну нову Ялту зазнали повного фіаско. Найважливішим результатом для України стало категоричне заперечення Сі Цзіньпіном будь-якої можливості використання ядерної зброї чи розв'язання ядерної війни для вирішення міжнародних конфліктів.

Раніше економіст наголошував, що витонченими протокольними жестами китайська сторона продемонструвала васальне становище диктатора перед американським лідером під час саміту.